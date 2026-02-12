中部中心／李文華 彰化報導

花壇鄉土石方堆置場開發案，二階環評公聽會，12日下午在花壇鄉公所舉辦，由於開發案選址地點敏感，引發當地居民強烈反對，有許多民代和民眾到公聽會表達抗議，現場相當混亂，還多次出現口角、推擠衝突！

公聽會現場鬧哄哄，一片混亂，有民代，有民眾，有自救會成員，也有員警組成的人牆，兩方聲音，互相干擾，大家的情緒，都十分激動，畫面就出現在，12日下午的花壇鄉土石堆置場，第二階段環評公聽會現場，

廣告 廣告

公聽會越到後面，越演越烈，甚至還多次出現，推擠畫面。

花壇鄉土石方堆置場公聽會 民眾抗議爆口角、推擠衝突

花壇鄉堆置場公聽會場面火爆! 民眾抗議爆口角.推擠衝突（圖／民視新聞）





花壇鄉三家段土石方資源堆置場開發，進入到二階環境影響評估審查，預計建地面積超過20公頃，號稱全國最大，但也因為當地是八卦山脈的水源地，先前還出現過石虎蹤跡，也因此開發案遭到當地長期反對，而民代在12日的公聽會，更是提出多項理由，指出應該要立即撤案，不應該開發！

花壇鄉土石方堆置場公聽會 民眾抗議爆口角、推擠衝突

花壇鄉土石方堆置場開發 位處水源地.石虎現蹤遭反對（圖／民視新聞）

開發案從申請，到現在進入二階環評，地方反對聲音不曾停下，這抗爭之路，恐怕還很漫長。

原文出處：花壇鄉土石方堆置場公聽會 民眾抗議爆口角、推擠衝突

更多民視新聞報導

北捷連續縱火犯身分動機曝光了 7旬曾姓翁是「台中重劃自救會成員」

潘若迪過年活動量驟減久坐追劇！身體毛病容易被放大

電影"世紀血案"爭議續燒! 製作人證實:無限期延期

