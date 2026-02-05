花壇鄉慶祝農民節 表揚39位傑出農業人才





彰化縣花壇鄉農會於今日在四樓大禮堂舉辦「115年農民節慶祝大會」，現場表揚包含模範農民、優秀青農等共 39 位傑出農業人才。 總幹事顧碧琪於致詞中強調，農民是國家安定的基石，其辛勞應獲得社會最高的敬意。

公私協力：降低成本，提升農業競爭力 面對氣候挑戰，花壇鄉農會積極爭取各項資源。114 年度除了農會既有的補助外；彰化縣政府、花壇鄉公所更是大手筆編列預算，補助鄉民農藥款達 255,150 元，實質降低農友生產負擔。

花壇鄉舉辦舉辦慶祝農民節 39 位傑出農業人才

花壇農產品去年表現耀眼，包括龍眼蜂蜜榮獲縣級評鑑「頭等獎」、網紋洋香瓜獲評鑑「亞軍」與「優勝」，農會茉莉花產品更勇奪「彰化百大商品金質獎」。

在經營層面，農會榮獲 114 年第 19 屆農金獎「營運卓越獎」，顯示財務穩健深受鄉親信賴。 同時，農會深耕社區，拿下農業部「第四屆全國十大綠色照顧優良典範」及「特色家政班」，成功轉型為兼具產業與照顧功能的永續組織。

展望未來：食農推廣與品牌經營 總幹事顧碧琪表示，未來將持續加強食農教育，並邀請大眾走進「茉莉花壇夢想館」，以行動支持在地無毒茉莉花產業，讓花壇農業與觀光接軌，創造更高產值。 大會最後由家政班員準備富貴米糕，在一片溫馨氣氛中圓滿落幕。

