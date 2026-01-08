花壇鄉農會青農產品聯合宣傳 邀金牌青農分享從「門外漢」轉身為「農業職人」





近年來農村面臨高齡化挑戰，但彰化縣花壇鄉卻湧現一股強勁的「青農力」！為展現青年返鄉務農的卓越成果，並推廣在地頂級農特產品，花壇鄉農會於今（8）日在凱哥開心農場盛大舉辦「115年度青農產品聯合宣傳記者會暨經驗分享座談會」。現場除展示獲獎無數的小果番茄、洋香瓜外，更邀請多位金牌青農分享從「門外漢」轉身為「農業職人」的實戰經驗，不僅為花壇農業注入新氣象，更向大眾宣告花壇農產的堅實競爭力。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，在彰化縣舉辦的八屆小果番茄競賽中，花壇青農表現極為亮眼，累計勇奪四屆冠軍，並曾摘下全國競賽的冠軍與季軍榮譽。此次記者會特別表揚近期表現傑出的青農英雄：在「彰化縣第八屆健康優質設施小果番茄競賽」中，青農唐烱凱與李文祥憑藉精湛技術榮獲優勝；蘇錦坤更是一舉奪得全國競賽季軍，再次擦亮花壇小果番茄的金字招牌。此外，在「彰化縣第二屆網紋洋香瓜評鑑」中，青農梁烽政摘下亞軍，團體組亦獲得優勝佳績，展現出花壇青農在不同作物領域都能精準掌握品質、挑戰高峰的實力。

顧碧琪指出，從傳承到創新，多元農產打造花壇食力品牌：許多青年不忍見到父輩辛勤耕作的土地荒蕪，毅然決定返鄉接手。農會透過輔導與技術資源整合，協助青農將傳統農法與現代科技結合，不僅提升了產品品質，更賦予農業多元的生命力。

今日現場展示的農特產琳瑯滿目，除了明星商品小果番茄、網紋洋香瓜外，還有口感飽滿的台南20號米、酸甜適中的茂谷柑、清脆的小黃瓜以及極具特色的綠藻蛋，每一項產品都凝聚了青農的汗水與苦心並透過農會嚴格的品質把關，確保每一份送到消費者手中的農產都是安全、新鮮且最高規格的。絕對是「送禮有面子、自用最安心」的最佳伴手禮！

今日經驗分享座談：吸引人才回流，共創農村共榮

活動後段，透過傑出青農的經驗分享，傳遞農業經營的「心法」，希望藉此激勵更多有志青年投入農業行列。花壇鄉農會強調，未來將持續扮演青農最強大的後盾，協助推廣行銷，讓辛苦的付出轉化為豐碩的回報，帶動地方農業共榮共好，讓花壇成為台灣農業的新典範。

