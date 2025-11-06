花壇 綠2強相爭 藍白競合藏變數

彰化縣花壇鄉長選舉，綠營有葉繼元、許澤鈿表態爭取代表民進黨參選，藍營勢力則有沈文盛、翁啟祐，究竟鹿死誰手受關注。（葉靜美攝）

國民黨籍彰化縣花壇鄉長顧勝敏兩任任期將滿，民進黨目前已有上屆參選鄉長失利的葉繼元、現任鄉代許澤鈿表態爭取代表綠營參選。另無黨籍鄉代會主席沈文盛獲顧家支持，也有意角逐，藍營的鄉代表翁啟祐也被點名，他向來與溫家親近，在溫宗諭接掌民眾黨彰化縣黨部主委後，沈、翁兩人的參選是否造成藍營內部分裂或上演藍白合，為選情添變數。

顧勝敏出身政治世家，他的父親顧金土也曾任鄉長，母親顧黃水花則為現任縣議員，姊姊顧碧琪擔任鄉農會總幹事，顧黃水花曾公開表態此屆任滿將交棒，顧勝敏鄉長屆滿將轉戰縣議員，之前顧碧琪也曾傳出將披戰袍參選鄉長，但她本人無意願，也讓該傳聞在地方沉寂已久。

沈文盛連任2屆鄉代，首任即擔任副主席，有趣的是，沈在連任後就當主席，上屆主席李政雄則成為他的副手，擔任副主席，兩人上演正副主席輪流當戲碼，當時地方傳聞與下屆鄉長選舉有關，他雖為無黨藉，但獲藍營顧家支持，地方認為有一戰的實力，沈本人更勤跑基層，爭取選民支持。

翁啟祐為國民黨彰化青年黨代表，地方認為翁脫黨參選可能性不高，但他向來與溫家親近，縣議員溫芝樺為國民黨員，其父執輩溫國銘、陳杰都曾是國民黨籍，溫家被歸為藍營勢力，溫宗諭接掌民眾黨彰化黨部主委，翁若參選，等同身後有藍白力量支持，為選情增加許多想像空間。

葉繼元在此屆花壇鄉長選舉中，臨危受命代表綠營參選，黨內認為他有勇氣與根基深厚的顧家對戰，雖敗猶榮，他雖非花壇在地人，但長期經營花壇，挾著此屆參選的知名度，地方認為實力不容小覷；此外現任鄉代許澤鈿連任兩屆鄉代，同樣具有相當的民意基礎，也有意參選，若兩人都堅持參選，將進行黨內初選。