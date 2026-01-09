花大錢買人造纖維？THE NORTH FACE南韓爆造假 13款「鵝絨衣」全額退費

寒冬來襲，許多民眾會選購高單價羽絨衣禦寒，其中備受年輕族群追捧的戶外機能大牌THE NORTH FACE（北臉），更是不少人的首選。然而，該品牌近日在南韓驚傳產品標示嚴重不實，原本標榜填充高保暖「鵝絨」的商品，竟被踢爆實際填充物是大比例的「再生鴨絨」，甚至還有人造纖維。對此，南韓營運商Youngone Outdoor已出面致歉，並針對受影響的13款產品祭出全額退費方案。

綜合外媒報導，整起事件起因於有消費者在知名潮牌平台Musinsa購買該品牌羽絨外套後，察覺手感與保暖度不如預期，因而向相關單位檢舉。經《韓聯社》深入追查發現，多款號稱含有80%鵝絨的熱銷外套，實際檢測後發現鵝絨含量極低，部分甚至不足6%，其餘多以成本較低、保暖性較差的鴨絨混充。除了THE NORTH FACE，包括W Concept、ABLY、ZIGZAG等韓國熱門網購平台，也都有販售這些標示不實的商品。

隨著輿論發酵，南韓THE NORTH FACE不得不公開承認錯誤。經盤點，共有13款產品出現成分標示與內容物不符的狀況。其中，有11款商品實際上使用的是「再生鴨絨」而非鵝絨；另有4款混合了羽絨與「聚酯纖維」；最誇張的是，竟然有一款產品的填充物是「100%聚酯纖維」，完全沒有任何天然羽絨成分，卻仍以高價販售，引發消費者怒火。

針對這起爭議，北臉在南韓的營運商Youngone Outdoor發布正式道歉聲明，解釋造成標示錯誤的原因是內部「新舊數據更新失誤」，導致產品資訊未能及時修正，並非蓄意欺騙。為了展現負責態度，官方承諾針對2025年7月初以來售出的這13款標示錯誤產品，提供無條件全額退款，希望能挽回受損的品牌形象。

