花市公所動保宣導 趣味互動提升寵物友善意識
花蓮市公所二十一日於國富社區活動中心舉辦動物保護宣導活動，並邀請「台灣寵物保姆協會」前來分享動保知識，透過互動小遊戲及趣味問答，引導民眾輕鬆學習正確的飼養觀念與生命教育（見圖）。市長魏嘉彥親自出席與民眾熱情互動，現場氣氛活潑溫馨。
隨著社會對動物福利與權益的重視逐年提升，公所希望藉由教育與宣導，讓更多民眾了解 TNR（誘捕、絕育、放回）及源頭管理的重要性，同時培養正確的飼養態度與人寵互動觀念，進一步營造愛護動物、關懷生命的社會氛圍。
本次活動邀請到「台灣寵物保姆協會」執行長莊惠茵擔任主講人，以生動方式介紹動保知識；活動中並特別邀請魏嘉彥市長共同參與趣味問答，把議題融入輕鬆互動，讓大小朋友都能在歡笑中學習，更增添活動亮點。
魏嘉彥市長表示，非常開心市公所能推動寵物友善的活動，透過有趣且易於理解的互動方式，讓民眾更容易吸收動物保護的相關知識。市長指出，相關宣導活動也已深入校園，從小扎根學生的動保觀念。未來公所將持續推動相關課程與活動，讓花蓮成為一座對毛小孩與飼主都更友善的城市。
「台灣寵物保姆協會」執行長莊惠茵也表示，感謝花蓮市公所的邀請，讓協會能從校園走入社區，與更多民眾交流。她說，看到大家熱情參與感到十分感動，也期待以多元方式持續深化民眾對《動物保護法》的了解，建立尊重生命、友善動物的城市文化。
本年度動保系列活動於九至十一月陸續辦理，包含在花蓮高農與花蓮高工舉行的三場校園宣導（不對外開放），以及於民運里、國富里與主和里舉辦的三場社區課程與互動活動，讓更多民眾以參與體驗方式認識動保理念。此外，十一月二十二日亦將配合太平洋縱谷馬拉松設置宣導攤位，藉由賽事人潮擴大友善動物的宣導效果。
