花市公所參訪日本愛努文化村 拓展文化保存與交流

花蓮市公所為拓展國際城市交流視野並汲取原住民族文化保存經驗，魏嘉彥市長率領北海道參訪團，先後拜會日本北海道白糠町及釧路市後，鑒於花蓮市擁有多元且璀璨的原住民族文化，此行特別安排前往位於釧路市阿寒湖畔的愛努文化村工藝中心參觀，深入了解日本愛努族文化保存與推動機制。

參訪團由「阿寒湖愛努施策推進室」室長大澤賢一親自接待，並詳盡介紹愛努文化村的設立背景與文化保存策略。大澤賢一說明，釧路市役所為了完整保存愛努族歷史與文化，特別在阿寒湖周邊設立工藝中心，並配置專責行政人員，系統性蒐集、展示愛努族的文化技藝、祭祀儀式與生活智慧，期盼讓傳統文化得以延續。

大澤賢一坦言，愛努族近年同樣面臨青年人口外流的問題，導致許多傳統文化技藝、祭祀儀式與舞蹈逐漸失傳。文化村內藝品店的店主多已年事漸高，家族中的年輕世代卻不願接續傳承，使文化保存面臨嚴峻挑戰。為此，釧路市役所特別專案邀請二位愛努族青年及二位非愛努族青年進駐文化村，由政府提供薪資與住宿空間，鼓勵青年留在當地學習雕刻、手工藝及相關文化技藝，逐步培養新世代的文化傳承者。

大澤賢一分享，為推廣愛努文化，釧路市特別申請經費編撰文化導覽手冊，手冊依不同族群需求分為兒童、青壯年及銀髮族三種版本，透過不同文字表現與配色設計，讓各年齡層的觀光客都能輕鬆理解並認識愛努文化。

花蓮市公所參訪團成員也藉此機會與日方進行交流。團隊中的原住民行政課張金蓮課長分享花蓮市在原住民族文化推動上的實務經驗，指出目前花蓮市主要針對族語傳承開設多元課程，包括阿美族、撒奇萊雅族及太魯閣族，讓族語老師深入各部落，推廣族語家庭、族語夏令營等，讓族語自然融入生活。此外，在文化技藝方面，也設有多元家政班，教授編織、雕刻與傳統烹飪等，協助原住民族文化在日常中持續傳承。