花市公所強化垃圾場防火 爭取預算整治及改建蓄水池

花蓮市垃圾場近年來垃圾量攀升、堆置壓力加重，部分區域在微生物分解下產生熱能，加上沼氣濃度偏高，在強勁的東北季風助燃下，導致火勢擴大。

二十八日魏嘉彥市長在清潔隊長吳慶展陪同下，前往垃圾場了解火勢發生情況，花蓮市公所對此啟動多項應變與長期改善規劃，除爭取經費整治垃圾場外，也呼籲主責機關縣政府環保局能積極推動「確保場區安全、加速垃圾去化、建立在地處理量能」三大方向，根本改善花蓮市垃圾處理困境。

魏嘉彥市長表示，垃圾處理不能只靠第一線清潔隊硬撐，場區安全更不能冒險；花蓮市公所會用最快速度補強現場防災量能，也會用最務實的方法把堆積垃圾減量下來，讓市民生活與環境品質恢復正常。

為即時降低火災風險，花蓮市將規劃爭取預算在掩埋場旁的廢棄污水池改建為蓄水池，確保意外發生後有足夠的水量提供消防隊員使用。另外也將請廠商規劃場區定時自動灑水裝置、熱感應空拍機，確保能在第一時間發現火勢及迅速控制，其餘整備也包括將垃圾分區堆置、攤平覆蓋及沼氣濃度監測等作業，以降低沼氣累積與自燃機率。

在垃圾量能平衡上，清潔隊長吳慶展指出，目前花蓮市每日產生垃圾量與既有的外運、處理量仍存在不小落差，造成場內堆置垃圾量去化速度緩慢；籲請花蓮縣環保局能加速「垃圾去化」速度，縮短垃圾堆置時間、減輕垃圾場負荷，也請縣府及中央單位協調轉運與焚化量能調度，以降低裸露垃圾堆置風險。

魏嘉彥市長呼籲，請市民落實源頭減量與資源回收，做好分類、乾濕分離、廚餘瀝乾及可回收物清洗晾乾，減少進場垃圾量，就是最直接且最有效的支持。他強調，市公所理解民眾對環境與健康的重視，針對今年數次的垃圾場火災意外深感抱歉，會加緊腳步做好垃圾掩埋場防災、減災的工作，也希望縣環保局能全力協助，讓花蓮永保真正的永續、乾淨、安全。

花蓮市公所將持續向外界說明各項改善進度，並以公開透明、務實積極的態度確保回收場安全、加快垃圾去化，攜手市民守護花蓮的生活環境。