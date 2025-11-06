花市公所推動保宣導計畫 打造友善動物城市
花蓮市公所為提升市民對動物保護及正確飼養觀念的認識，推動「動物保護宣導活動計畫」，以多元宣導方式深化民眾對《動物保護法》的了解，並建立尊重生命、友善動物的城市文化（見圖）。
隨著社會對動物福利與權益的重視逐年提升，市公所希望藉由教育與宣導，讓更多民眾了解TNR（誘捕、絕育、放回）及源頭管理的重要性，並培養正確的飼養態度與人寵互動觀念，進一步營造愛護動物、關懷生命的社會氛圍。
本年度的活動於九月至十一月陸續展開，校園場次共三場，分別在花蓮高農及花蓮高工舉辦，主要針對高中職學生進行互動式宣導，活動不對外開放。
此外，十月至十一月也將在民運里、國富里及主和里辦理三場社區宣導課程與互動遊戲活動，讓更多民眾透過參與體驗了解動物保護的重要性。
另於十一月二十二日配合太平洋縱谷馬拉松活動設置宣導攤位，藉由運動賽事的人潮，讓更多遊客與市民接觸到友善動物的理念。
市長魏嘉彥表示，寵物也是家人，飼養毛小孩應該要有照顧一輩子的覺悟，並鼓勵大家以「領養代替購買」的方式，讓更多動物有機會獲得溫暖的歸宿。
他強調，市公所未來將持續開辦動物保護相關課程與講座，讓動物福利與權益意識深入社區與校園，共同打造一個充滿善意與關懷的花蓮。
