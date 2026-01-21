花市公所財產申報公開抽籤

花蓮市公所為彰顯反貪腐決心，廿一日於市務會議辦理「一一四年度公職人員財產申報實質審查」公開抽籤作業，由主任秘書翁美華親手抽出申報義務人一名，進行財產申報實質審查作業。魏嘉彥市長強調，市政推動必須經得起檢驗，透過公開透明的程序，要讓陽光照進公所每個角落。

魏嘉彥市長指出，《公職人員財產申報法》等陽光法案立法初衷是為了預防貪腐，建立廉能政府，市公所亦積極落實，今年市公所共有六名同仁依法完成申報作業，政風室依據法務部規定比例進行抽籤，中籤名單將公開於市公所官方網站。政風室也特別強調，行政輔導重於開罰，未來將持續引導同仁如期、正確完成財產申報作業，共同達成「零隱匿、零裁罰」的目標。

為強化公務紀律，市公所同步完成一一五年度「違法赴陸港澳定期抽查作業」查調名單抽籤作業，對象涵蓋簡任第十職等以下之在職公務員，透過定期抽查，提升同仁公務機密維護意識與風險警覺，保障公務體系的穩定與安全，讓花蓮市民對公所團隊的服務更加安心、放心。