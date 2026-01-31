花市公所邀榮服處提前圍爐 席開十桌

花蓮市公所在芳村海產席開十桌，邀請榮民長者、榮眷及榮欣志工等多人一起提前圍爐。現場還有歌舞表演、長青書畫會的春聯贈字活動（見圖）。魏嘉彥市長向榮民長者提前拜早年，並宣導社福政策以及長者衛教，有民生物資需求的榮民長者或榮眷可以向實物銀行申請領取，以及注意冬天的各項呼吸道傳染病，要戴好口罩並注意保暖。

花蓮市為榮民長者提供圍爐活動的業務已經辦理多年，今年延續過往至餐廳用餐，讓長者可以在餐廳裡吃到熱騰騰的年菜。魏嘉彥市長偕同社勞課長蕭子蔚前往芳村餐廳，關切長者用餐的情形，並向處長蕭振嘉與榮欣志工們致意。出席這場盛會的還包括縣議員魏嘉賢、花蓮榮民之家主任游文勇、北區人才招募中心站長陳建榕、榮民榮眷基金會董事長吳政哲、花蓮縣長青書畫會理事長湯大凰、花蓮麥當勞董事長楊政道、台東農場副場長鄔弘盛、欣欣水泥企業股份有限公司經理李永光。

魏市長表示，榮民終身奉獻軍旅，戎馬一生，退伍後獨居者多，因此市公所自前市長田智宣任內辦理與榮民圍爐的業務之後歷經魏嘉賢市長，他會秉持以往，持續由相關課室辦理這項業務，在農曆春節前夕邀請一起圍爐，希望能表達公部門對榮民關懷的心意。

魏嘉彥市長感謝蕭處長以及榮服處夥伴和榮欣志工們對轄區內榮民及榮眷的照顧，尤其對單身獨居的榮民、遺眷噓寒問暖有如家人般的關懷，更是令人感動。除了向長者們拜早年之外，魏嘉彥也向大家宣導市公所的福利政策。他表示，市公所為協助有生活需求的民眾暫度難關，五年多前在前市長魏嘉賢任內開辦愛花蓮實物銀行，將善心人士或企業界所捐贈的愛心物資集中存放，到實物領取物資沒有戶籍限制，因此，在座的長者或是榮欣志工所服務的個案有生活物資需求者，都歡迎前往實物銀行申請領取。

蕭振嘉處長則感謝花蓮市公所長期與榮服處合作，共同來照顧年長單身獨居的榮民長者，也感謝榮民之家、榮民榮眷基金會以及退輔會投資事業機構提供榮服處相關的幫助。