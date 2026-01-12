花市民運里連七年號召里民認養路燈 市長魏嘉彥感謝點亮回家路

花蓮市民運里里民愛心不落人後，在里長林美靜的號召下，全里連續七年響應路燈認養活動。今年共認養一八一盞路燈，在花蓮市公所捐贈十八萬一千元，由市長魏嘉彥致贈感謝狀予民運里社區發展協會，感謝里民齊心點亮市民回家的道路（見圖）。

民運里自主發起路燈認養行動，里長林美靜長年號召社區民眾一同投入公益，每年皆獲得里民熱烈響應。林美靜里長表示，很感謝民運里里民的熱心，自第一年全里認養六十六盞路燈起，逐年成長，今年邁入第七年，數量提升至一八一盞。她也指出，希望透過這份小小心意，協助市公所推動市政，里民亦有共識不指定認養地點，全權交由市公所統一規劃。

市長魏嘉彥感謝林美靜里長的用心號召，讓社區民眾有機會共同參與這項具意義的行動。他表示，因為有各界善心人士以不同方式投入市政建設，市公所才能匯聚眾人力量，持續打造更安全、更宜居的花蓮市。

魏嘉彥市長提醒市民，若發現照明不足或路燈故障情形，務必即時向市公所反映，並再次代表全體市民感謝民運里社區每一位支持公益的好朋友。他期盼未來有更多社區與民眾加入路燈認養行列，攜手為花蓮市點亮回家的道路。

「一一五年路燈認養計畫」採一年一期制，每盞一,000元，完成認養後將於路燈張貼標示認養者姓名之貼紙，捐贈收據亦可作為所得稅列舉扣除使用。歡迎有意願的民眾電洽03-8322141分機171陳小姐，或親至花蓮市公所財政課辦理，共同為城市安全盡一份心力。