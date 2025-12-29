花市看見部落產業成果展 認識原民文化之美

花蓮市公所辦理的「二○二五看見部落產業聯合成果展」，在自由廣場盛大舉行，展出市公所開辦原住民手作課程的學習成果，現場匯集多項充滿文化底蘊與創意巧思的手工藝作品，吸引眾多民眾前來參觀，場面相當熱絡。

本次成果展特別邀請多位在地專業導師共同參與，展出內容包含阿美族情人袋、阿美族耆老斜披肩、撒奇萊雅文化袋，以及「串色風華」創意毛球等多元作品，充分展現族人將傳統工藝與現代美感結合的用心與成果，讓更多市民與遊客近距離認識原住民族文化之美。

活動中除靜態展覽外，學員們也帶來精彩的舞蹈演出，以充滿活力與情感的表演，將現場氣氛炒熱至最高點，獲得民眾熱烈掌聲，充分展現族人自信與文化生命力。

花蓮市長魏嘉彥表示，很高興看到族人朋友踴躍參與公所課程，感謝大家的支持與在地導師的用心教學，讓傳統技藝得以延續。市政團隊將持續推動原住民族文化課程與成果展，並透過手作工藝向外地貴賓分享花蓮獨特的文化魅力。

參與手工藝課程的學員也分享心得表示，能夠參加這次手作工藝課程感到非常開心，老師在教學過程中相當細心，讓大家有機會深入學習傳統技藝，收穫滿滿，也期待未來市公所能持續開設相關課程，提供族人與市民更多學習與交流的管道。

花蓮市公所未來將持續結合文化、產業與教育，陪伴族人走在文化傳承與產業發展的道路上，讓「看見部落」不只是活動名稱，更成為花蓮持續前進的力量。