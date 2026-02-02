花市長盃心算及數學競賽 踴躍

一一五年花蓮市長盃心算、聽心算及數學競賽在花蓮美侖大飯店二樓宴會廳舉行，現場氣氛熱烈。來自幼兒園至高中的學子踴躍參賽，心算與數學競賽合計共有七七八人同場競技，展現花蓮長期深耕數理教育、培育基礎能力的豐碩成果。

本次賽事由花蓮市公所指導，國際珠算數學聯合會中華民國總會主辦，並由國際珠算數學聯合會花蓮分會承辦，花蓮美侖大飯店協辦。花蓮市長魏嘉彥、縣議員魏嘉賢、徐子芳及何叔孋公證人蒞臨現場，為參賽選手加油打氣，肯定師長與家長陪伴孩子投入學習的付出。參賽成績可至臉書搜尋「一一五年市長盃心算聽心算數學競賽粉絲團」。

市長魏嘉彥表示，學習不只是成績的累積，更重要的是在過程中培養孩子面對壓力與挑戰的能力。透過心算、聽心算與數學競賽，孩子必須在有限時間內專注思考、冷靜判斷，這樣的訓練有助於建立自信，也能提升面對挫折時重新站起來的韌性。

此次賽事的推手公證人何叔孋指出，自己一路走來深刻體會城鄉教育資源的差距，因此長期投入並支持文化與教育活動，希望透過這樣的競賽，鼓勵花蓮孩子拓展視野、培養自信。

國際珠算數學聯合會花蓮分會會長謝金玲表示，今年聽心算項目競爭最為激烈，採淘汰賽制，二五九名參賽選手中僅錄取十五人，選手須在無任何計算工具的情況下，專注聆聽快速念誦並即時作答，對臨場穩定度與反應力都是極大考驗，也讓在場貴賓與家長印象深刻。