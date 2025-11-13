花市、日團因颱風影響改線上交流

花蓮市的友好城市︱日本北海道釧路市原定十二日率團訪問花蓮，然受鳳凰颱風影響，訪問團行程受阻，僅能暫留台北。儘管天候攪局，雙方仍秉持長年友誼與合作精神，於當天下午透過視訊方式進行線上交流，展現兩市跨海情誼不減。

線上會議由釧路市長鶴間秀典與議長火田中優周、市役所同仁、議員代表團及日台親善協會共同參與，花蓮市長魏嘉彥與主任秘書翁美華等人出席。鶴間秀典市長特別在會中表達對花蓮地區風災情況的關心，並慰問受影響的居民。

魏市長表示，這次鳳凰颱風主要影響範圍集中於花蓮縣中南部地區，包括馬太鞍溪流域的光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等地，花蓮市區並未發生嚴重災情，市民生活一切安定，感謝釧路市友人的關懷。

雙方在會中除關心災後復原情形外，也就後續城市交流事宜交換意見。魏市長表示，花蓮市公所訪問團預計於今年十二月赴釧路市進行參訪，屆時將延續今日線上交流的熱度，進一步促進觀光、文化與教育等多面向的合作。鶴間秀典市長對此表達誠摯歡迎，盼能於十二月親自迎接花蓮市代表團，共同深化兩市長久以來的情誼。

花蓮市與釧路市自締結友好城市以來，雙方互動頻繁，情誼深厚。此次雖因天候因素未能如期相見，但兩市以科技克服距離限制，持續推動城市外交與友好交流，象徵花蓮與釧路間跨越山海的堅實友誼。