花市12日起受理大宗廢棄物申請

花蓮市公所為迎接農曆春節，打造整潔舒適的生活環境，配合中央政策，將於一一五年二月八日至二月十四日辦理「國家清潔週」，並提前自一月十二日至一月二十一日受理春節前大宗廢棄物清運申請，呼籲市民把握登記時程，提早整理居家環境，共同迎接嶄新的一年。

花蓮市清潔隊長蔡慶展表示，大宗廢棄物清運將於一月二十六日至二月五日期間，依里別分梯次辦理，免費協助清運家戶大型廢棄物，如沙發、衣櫃、桌椅、彈簧床等（不含滅火器、工業用冰箱及冰櫃）。每戶每月以清運一次為限，每次最多三件，請市民務必事先完成電話登記。

大宗廢棄物清運預約登記電話為03-8233818，受理時間為上午八時至十二時、下午一時三十分至五時（例假日不受理），逾期恕不受理。清潔隊也提醒，清運當日請將廢棄物放置於住戶門口，清潔人員不進入住家內搬運，並請勿將事業廢棄物、一般垃圾或資源回收物混雜其中。