「花式」制裁頻發！貓熊不借了、稀土恐限縮以為日本怕了？

中國對日本一言不合就祭出「花式」制裁，從旅遊到海產，現在甚至可能連貓熊都不放過？東京上野動物園擁有日本僅存的兩隻大貓熊，租借期將在明年2月20日到期。這兩隻貓熊每年為上野地區帶來約新台幣60億元商機，但隨著中日關係急凍，中國可能趁機要回貓熊，甚至下一步祭出稀土牌。不過日本其實早有準備，試圖化解中國的壓力。

4歲多的龍鳳胎貓熊，曉曉和蕾蕾悠閒地躺在石頭旁大啃竹子。東京民眾：「這對貓熊龍鳳胎我看了30次，當年香香我可是看了200次。」

這兩隻人氣明星，每年為上野動物園帶來超過60億元台幣的驚人商機，如今這對可愛貓熊也成為中國「祭品」嗎？日本媒體報導，受到中日關係惡化影響，日本恐面臨「全國無貓熊」的情況。

日本僅存的兩隻貓熊，租借期剩下不到100天，中方可能不再續借。過去中國對日的花式報復，包括禁止旅遊、扇貝與牛肉進口，甚至中斷姊妹市互訪。外界預估，中國下一步可能打稀土牌，這也是日本汽車製造的重要「阿基里斯腱」。

日本首相高市早苗：「確保多元的稀土採購手段，對日美雙方都十分重要，我們也將研議日美在南鳥島周邊海域的稀土開發合作方式。」

日本早已留好後路，攜手美國開發海底礦山。日產與早稻田大學合作的技術，可透過高溫熔融處理，從電動汽車所使用的馬達磁鐵中高效率回收稀土元素，回收率高達98％。此外，日本也著手從廢棄家電與零件回收稀土。

自15年前「釣魚台國有化」衝突後，日本就明白中國不可靠，一步步做好準備，以免被中國「卡脖子」。

