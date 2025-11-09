《花忍者》登場 台語兒童劇穿越時空展開冒險

台語兒童劇《花忍者》，將於十一月十六日下午二時三十分在基隆表演藝術中心演藝廳登場。(基隆市文化觀光局提供)

記者吳翊慈／基隆報導

由彰化現代戲劇團隊「萍蓬草劇團」推出的年度作品-台語兒童劇《花忍者》，將於十一月十六日下午二時三十分在基隆表演藝術中心演藝廳登場。該劇入選文化部一一四年度「表演藝術台語內容產製計畫」，以創新手法融合台語、奇幻與兒童教育元素，帶領觀眾穿越古今時空，展開一場關於勇氣與夢想的冒險旅程。

《花忍者》故事以「平行時空」與「忍者世界」為主題，描述一群孩子因神祕圖畫開啟時空之門，從櫻花小學意外穿越至茫霧谷忍者村，在異世界中面臨層層挑戰，最終尋找自我、完成畢業任務。劇團運用多媒體投影與動態舞台設計，呈現繽紛的奇幻場景，讓觀眾在視覺與語言上都能深刻體驗台語的美感與節奏。

為提升觀眾的台語沉浸感，劇團特別規劃「台語微策展」活動，於演出前一小時開放。現場將以闖關遊戲形式，讓親子共同參與體驗，從遊戲中學習生活台語，增進語言互動的趣味性。前一百位入場的小朋友更可憑闖關卡兌換驚喜小禮，讓觀劇體驗更加豐富。

萍蓬草劇團成立以來致力推廣母語劇場創作，長期關注兒童文化教育與地方語言傳承。團隊表示，希望透過《花忍者》，以台語為核心語言，結合現代劇場的創新表現，讓孩子們在歡笑與感動中感受母語的溫度與力量，也讓家長重新發現親子共學的可能性。

《花忍者》台語兒童劇全場約一小時，採免費入場、自由入座方式，邀請民眾踴躍入場觀賞。相關演出資訊可至基隆市文化觀光局官網查詢。