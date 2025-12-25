花慈心蓮病房 串出希望種子迎耶誕

花蓮慈濟醫院 溫馨布置病房 營造耶誕氣息，也把舒緩病人疼痛的抗生素空瓶，製作成小巧創意耶誕樹，24日並舉辦"幸福種子串" 手作教學活動和下午茶，邀請病患、家屬、志工和醫護人員齊聚，迎接暖心佳節。

花蓮慈院心蓮病房交誼廳，家屬、醫護人員和志工低著頭，手裡忙不停。「有問題的可以舉手。」

耶誕種子串手作活動，頓時為安靜的病房帶來歡樂氣氛。耶誕幸福種子串講師 薛惠芳：「在創作的過程中，還會產生那個聲響，然後就會感覺到很愉悅，做出來會很開心，就是種子也是象徵，一個生命的感覺，就是很有生命力，讓大家覺得充滿了希望。」

廣告 廣告

「跟老師一起來做，今天很可愛的種子手作，做完之後 我們就可以，去喝我們的耶誕下午茶。」

心蓮病房家屬 王余女士：「在病房裡面 太安靜了 心情很悶，96歲(丈夫) 那我80幾歲，所以心情就覺得很鬱卒，今天很高興 這麼熱鬧，大家在一起 感覺心情很好。」

除了帶來節慶活動，也將病房溫馨布置，護理師應景打造了一棵獨一無二的耶誕樹。花蓮慈院護理師 伍韋婷：「抗生素的話 其實在治療當中，是一個很常見的一個藥品，是可以讓病人比較舒服一點，控制感染的部分，就讓他們覺得 這東西很新奇，看起來也就是有一個，耶誕節的氛圍，然後讓他們覺得 不會說，在病房就是一直都是住院。」

心蓮病房針對末期病人及其家屬，藉由專業團隊工作人員，提供在身、心、靈的需求。 花蓮慈院心蓮病房主任 謝至鎠：「這些節慶的活動，都是讓我們的病人跟家屬，可以感受到比較歡樂的氣氛，可以轉移他們的注意力，那也可以讓他們比較知道說，所有的 我們的醫護人員，都是希望說 我們可以，用一個比較快樂的心情，去度過這段時間。」

溫暖互動、安慰心靈，共度溫馨的耶誕佳節。

更多 大愛新聞 報導：

七旬翁發揮創意 人稱環保"馬蓋仙"

戴上電子耳 期待"聽"見女兒婚禮祝福

