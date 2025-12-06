花慈提升效率 VR助攻葉克膜訓練

VR系統以實際急救流程為藍本，建構出3D虛擬手術與急救場景，戴上裝置後，即可分別扮演醫師、體循師與助手三種角色。（花蓮慈濟醫院提供）

記者林中行∕花蓮報導

在急救現場，搶時間就是搶救生命的關鍵。花蓮慈濟醫院6日表示，心臟血管外科主任詹津祐於「2025台灣醫療科技展」衛教講座分享「葉克膜置入訓練於VR的設計與應用」，介紹團隊設計的葉克膜（ECMO）虛擬實境訓練系統，如何協助醫護在高壓急救情境中更快速、安全地建立體外循環。

詹津祐表示，在高級心肺緊急復甦術（ACLS）情境中啟動ECMO，必須在數分鐘內完成血管插管、管路連接與設備啟動，越快重建血液循環，越能保住腦與重要器官功能，因此團隊分工與溝通效率至關重要。

廣告 廣告

詹津祐指出，傳統葉克膜訓練仰賴高階模擬人與臨床機會，受限場地與成本，學員練習次數有限，為提供更安全且可反覆操作的訓練環境，花蓮慈院跨校跨科合作，與台大醫院心血管中心教授陳益祥、敏盛綜合醫院心外體循組長彭麗美、慈濟大學許峻嘉教授等共同開發VR訓練模組。

在麻醉部鄭偉君醫師協助下，於2022年獲國科會兩年期計畫支持，2023年底完成系統初版上線，2024年更升級為支援多位學員同時進行VR連線協作，訓練場景更接近真實急救操作。

詹津祐強調，這套VR系統以實際急救流程為藍本，建構出3D虛擬手術與急救場景，學員戴上裝置後，即可分別扮演醫師、體循師與助手三種角色，在模擬心跳停止、需啟動葉克膜的情境下進行分工合作，同時系統將每個步驟拆解成清楚的操作流程，讓人可以在虛擬環境中反覆練習。