花慈揭牌植物幹細胞研究室 推中草藥植物落地應用

記者湯平／花蓮報導

花蓮慈濟醫院院長林欣榮昨（15）日帶領研究團隊以及靜思精舍師父一起為「植物幹細胞」研究室揭牌，未來，花蓮慈濟醫院將持續推動中草藥植物幹細胞研究落地應用，期盼研發成果能走入民眾日常生活，成為促進健康的新助力

林欣榮表示，慈濟創新研發中心、心血管暨粒線體相關疾病研究中心著手進行植物幹細胞研究已有2年，未來將持續聚焦丹參、當歸、艾草等中草藥。臺灣中藥材多仰賴進口，但常有農藥、重金屬殘留等問題，影響食用安全。科技部曾支持花東地區的中草藥研究，開發花蓮在地藥用植物，多年來在花蓮區農業改良場的輔導下，當歸、丹參已成為花蓮、宜蘭在地的特色農產品。

廣告 廣告

慈濟醫院表示，慈濟醫院帶領創新研發團隊，以及東華大學團隊，從事中草藥研究已20多年，自當歸萃取物找出小分子活性藥物成分，成功開發標靶抗癌藥物，治療惡性腦瘤新藥即將進入第2、3期臨床試驗，近年再成功研發胰臟癌新藥，已通過美國、臺灣的FDA審查，即將進入臨床試驗。

慈濟醫院強調，傳統中草藥栽培面臨產業化不足，缺乏標準化、基礎研究薄弱導致品質不穩、法規限制與基源混亂、有機栽培成本高、病蟲害與環境污染等挑戰。

創新研發中心副技術長劉靜安表示，丹蔘原生質體幹細胞與胞外囊泡應用在修復衰老細胞的功效深具潛力。植物幹細胞不只和動物幹細胞一樣，可以分化成具有自我更新的能力，可誘導分化成不同功能的細胞。

林欣榮指出，經由植物幹細胞培養，更是中草藥栽培標準化的一大突破，不僅可降低環境因素影響，更能縮短生長期、提升活性成分。以丹參為例，培養半年即可採收，且品質一致，活性成分增加將近3成，為中草藥標準化帶來重大突破。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮帶領研究團隊以及靜思精舍師父一起為「植物幹細胞」研究室揭牌。(花蓮慈濟醫院提供)