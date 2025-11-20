花慈林欣榮院長分享花慈與東臺灣醫療特色新書
花蓮慈濟醫院院長林欣榮於 11 月 20 日下午與臺北醫學大學醫學院師生分享新作《醫療希望在花蓮》。他推崇吳麥斯校長全力發展人文、創新與卓越等三大治校理念，也具體分享慈濟經驗，包括在東臺灣如何靠著團隊與各院所合作，結合AI打造無圍牆醫院，逐步建構偏鄉醫療守護網；在院內以每年度6%的預算激勵創新研發；以及推動中西醫藥精準醫療……等，讓更多人了解東部醫療現況與成果。
林欣榮自2016年7月接任院長之後，面對西部都會區大型醫學中心快速發展，覺得花蓮慈濟不能偏安花蓮，在證嚴上人、林碧玉副總執行長及慈濟醫療法人林俊龍執行長的支持下，秉持證嚴上人所交付的任務「品質提升．人才培育」為目標，與各團隊凝聚共識，落實在醫院經營上。
這本書以「醫療希望在花蓮」為目標，談到全院同仁的努力，包括推動急重症救治能力的提升、智慧醫療應用、在偏鄉展開全人醫療整合計畫的經驗，以及災難醫療應變體系的完善等多項醫療升級。10年來，面對地震、颱風等天災、人口老化與人才難覓等風險因子，東部醫療體系需要更多的合作，林院長認為，醫學教育也扮演關鍵角色，他很高興有機會與北醫大的醫學生分享，希望幫助年輕醫師在養成的過程，看見偏鄉醫療的深度價值。
無論是在2025全球Top 2%頂尖科學家排名、THE影響力排名、未來科技獎都可看到北醫大體系亮眼的成績。林欣榮院長推崇北醫大在歷任校長帶領下，在醫學教育與研究展現卓越實力，也深刻感受到現任吳校長全力發展人文、創新、卓越三大治校理念，以及加速數位轉型、落實價值醫療、建立人才友善環境、奠基永續發展等經營校務的方向，與花蓮慈濟醫院的重點發展相似。
林欣榮院長談到花蓮慈濟中西醫合療特色、中草藥研究成果，在精準中西醫藥治療罕病、難症上，他以罹患慢性進行性腎上腺脊髓神經病型的罕病青年涂先生的故事，去年3月到花蓮就醫時，是胸部以下無知覺的臥床病人，經以基因體檢測找出致病相關基因，透過AI比對，找出可以提高代償基因表現量及強化的中草藥陳皮等，再加上針灸及客製化復健療程，在今年6月跨出重生第一步，並在7月19日可以自己站立。
林院長也分享他與神經外科團隊在幹細胞療法治療巴金森氏症與腦中風的研究成果，以及與韓鴻志教授、邱紫文教授等人率研發團隊自2001年開始投入研究。發現當歸萃取物成分可以治療癌症，後續合成出單一小分子活性多標靶藥物用於對抗惡性腦膠質瘤細胞；結合緩釋錠片，製造出產品Cerebraca® Wafer。2024年3月，完成Phase IIa臨床試驗研究報告。目前計畫在美國5家醫學中心進行phaseⅡb /Ⅲ臨床試驗。這是完全由臺灣本土研究團隊開發的惡性腦瘤標靶新藥。
林欣榮院長強調，「醫療希望在花蓮」是花蓮慈濟醫院全院同仁努力的成果，且是未來不斷向前推進的目標。林欣榮院長指出，近10年來，已獲得15項國家新創獎的肯定，在國家生技醫療品質獎及SNQ國家品質標章認證，累計獲得1金、2銀、3銅及52標章，在這本書可以看到同仁以「病人為中心」的用心、創新與實踐。
台北醫學大學醫學院院長胡朝榮表示，透過林院長的分享，才知道在西部許多沒有辦法解決的醫療問題，病人都會去東部找林院長團隊。花蓮慈濟醫院不僅僅幫忙偏鄉的病人，推動「論人計酬」其實就是「論人計健康」，更是非常前瞻性的設計，經過這次新書分享對過去不甚了解的事豁然開朗，也對花蓮目前正在做的事情更清楚。
花蓮慈濟醫院積極鼓勵年輕醫師標竿學習，不僅在臺灣，也到美日等國家學習先進醫術；支持年輕醫師引進新術式，幫助有需要的病人，同時也能自我提升精進，這些成果也將在12月的臺灣醫療科技展上分享。林院長推崇北醫大為臺灣醫界培育人才的貢獻，感恩博太生技醫藥徐宜生董事長贈書給學生，也期待有更多的年輕人一起到東部，守護花蓮、臺東鄉親的生命與健康。
（撰文、圖片：吳宛霖）
