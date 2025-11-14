花慈醫護專注眼前 製作60周年福慧紅包

歲末將至，慈濟60年的福慧紅包持續製作中，花蓮慈濟醫院院長林欣榮，也帶領院內主管同仁一起參與，大家專注摺紙、黏貼，用心在每一個細節，期待將心中的祝福，透過福慧紅包，傳遞到更多角落，溫暖每一位收到的人。

小心翼翼，黏上代表「戒、定、慧」的善種子，寓意深遠的福慧紅包，慢慢成形。靜思精舍 德柏法師：「善的種子可以成為，一個合抱之樹 一個大樹，也是從一個小小的善種子開始，所以不能輕視，我們發一顆小小的善念。」

花蓮慈濟醫院副院長 何宗融：「福慧紅包裡面，它強調的是戒 定 慧，而且就是說，讓我們用感恩的心 待人處事，持之以恆 必能日日歡喜。」

製作慈濟60年的福慧紅包，花蓮慈濟醫院的主管們，也不缺席，用心在每個細節，注入自己的一分心意。花蓮慈濟醫院院長 林欣榮：「就是祝福大家，天下無災無難，大家都很幸福美滿，大家都能夠慈悲利他，讓這個世界更美好。」

花蓮慈濟醫院副院長 張宇勳：「以前都是從上人以及師父手中，領這個福慧紅包，所以這一次第一次做，其實內心中 真的非常感恩，領福慧紅包當然是非常有福氣，其實也是非常非常的，一個殊勝的因緣。」

慈濟大學畢業的吳雅汝，是自學生時期後，第二次參與製作福慧紅包。花蓮慈濟醫院醫務秘書 吳雅汝：「現在有機會參加，第60周年的福慧紅包，對我自己來說是，非常重大的意義，就是表示已經可以開始，在花蓮為鄉親做一些貢獻。」

慈濟一甲子，菩提成林，大家同心完成的福慧紅包，期待在歲末年終，和更多人結好緣。

