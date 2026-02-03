花慈開設備援手術室 緊急災難時當後盾

面對大規模災難發生，能有緊急應變作為，配合衛福部推動國家韌性醫療整備計畫，花蓮慈院(3日)舉辦備援手術室團隊(BORP)說明會，說明未來將整合急診、外科等醫療人員，精進平日的醫療量能，為可能出現的最壞狀況，提前做好準備。

「我要趕快把我的衛生所弄起來，我才可以幫你們服務 (好)，好不好，那個才是最長久的，(衛生所的人)，給我一點時間，但是大家都要有信心。」

去年馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉衛生所遭到淹沒，醫療量能一度中斷，安撫受災民眾成為當務之急，只能仰賴外援協助。

「新的來了，(早班的)。」

花蓮慈院醫療團隊進駐光復糖廠，駐守18天。期間有內外科、中醫及家醫科等同仁和合互協，帶給鄉親完整的照護。

花蓮慈院外傷中心主任 王健興：「光復衛生所有出來，在第一時間，他們有吃下來該做的事情，然後等後面的資源才進去，除了這些人員的訓練，他的默契之外，他對這些設備的熟悉，因為你要呼叫後勤，要請他們來幫忙，那就是對這些後勤的一些，呼叫的運作，都要能夠了解，這樣的話，才有辦法，安全地出去，安全地回來。」

面對未來發生大規模災難，能有立即應變，配合衛福部推動國家韌性醫療整備計畫，花蓮慈院將組建備援手術室團隊。

「我們會做一些訓練，然後會有一些靜態課程，包含今天的課程。」

花蓮慈院企畫室高專 唐昌澤：「為什麼我們要走在前面，因為坦白講，這些訓練，這些磨合，都需要非常多的時間，他(醫護人員)可能在現場，需要更進階的一個處置，結果你派一個診所醫師出去，他也沒有這個技能的時候，那等於是白白浪費了一些時間。」

花蓮慈院麻醉部醫師 楊曜臨：「時間是最重要的一個，拯救生命的基礎，所以假如我們把醫療院所的，這些設備或人員，能夠延伸到外地去或是現場去，我想這個，對這個花蓮地區，幫助會非常大的。」

防患未然，期盼藉由演練和整合，熟悉緊急作為，確保在最短時間，搶救生命。

