花改場蘭陽分場小旅行 仙草花海認識四種新品仙草

花改場蘭陽分場將開放仙草花園小旅行。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

農業部花蓮區農業改良場八日在宜蘭縣三星鄉蘭陽分場舉辦「漫遊蘭陽仙境 解鎖食農的奇幻力量」場慶暨開放日活動。現場將開放仙草花海景觀、美食品嚐、手作體驗與市集展售等多項精彩內容，邀請民眾一起走進食農魔法世界。

今年花蓮場推出四個仙草新品種「花蓮一至四號」，活動結合仙草花期，以童話「愛麗絲漫遊仙境」為主題，設計花海、科研、料理、體驗、市集五大章節，完成闖關可兌換限量好禮。開幕由海藝芭蕾舞團以「仙草花開?奇幻農園」揭幕，並表揚推動農業研究與教育有功人員、十大績優產銷班及臺灣稻米達人，肯定產官學研的共同努力。亮點活動包括「綠野心語Talk」短講分享宜蘭農村創生故事、「仙草花海探索」打卡闖關、「健康魔法食科研祕徑」帶領民眾認識山苦瓜、當歸、金針等特色作物，以及料理區現場教作仙草雞湯與燉飯。「斜角巷的夢幻市集」更集結二十四個青農、農會與田媽媽攤位，展售在地好物。

此外，農業藥物試驗所的「質譜快檢行動檢測車」也將進駐，可即時檢驗農藥殘留，提供農友安心檢測服務。花蓮場呼籲，活動響應節能減碳，歡迎全家大小攜帶環保餐具與購物袋，一同感受食農教育的奇幻力量。