花數萬買斷V皮變廉價量產版？台灣VTuber圈爭議 工作室回應：對不起

最近在台灣 VTuber 圈在新的一年便傳出重大爭議，一名台灣個人勢 VTuber「星の沛沛」拍影片指控，遭遇不肖工作室惡意轉賣 Live2D 模型。花費數萬元高價向「雨音計畫工作室」買斷的模型，居然在沒有被被告知的情況下，被他人以僅新台幣 300 元左右的低廉價格，在公開平台上販售。

最近在台灣 VTuber 圈的大事件。（圖源：雨音計劃／X@rainmusicwork）

星の沛沛最初是使用 Google 智慧鏡頭搜尋，發現自己的形象已經被公開在 Etsy 平台低價販售，並在 1 月 2 日時直播告知觀眾。甚至後續許多委託雨音計畫的台灣 VTuber 看到後，都陸續發現自己的形象同樣也在該平台上販售，並且都有賣出去數十份，甚至能在中國 Bilibili 等地方看到使用自己形象的 VTuber 展開活動。

起初，雨音計畫辯稱是一名合作的建模師因為報酬問題鬧不合，在離開前私自帶著工作室文件盜賣，純屬個人行為，已經要求對方下架。並承諾會向受影響的客戶免費重新繪製模型和簽署合約。然而後面又指出星の沛沛除了要求賠償模型外，還要加上周邊商品損失等共 5 萬元私下和解，所以雙方才沒有談好和解，並對所有受到影響的人道歉。之後就消失關閉了社群不回應。

其中，一些網友調查後也發現，雨音計畫實際上是收了委託費後，再低價外包給淘寶上的店家製作，從中賺取價差。而根據台灣 VTuber 貓頭也親自去詢問該店家，得到對方指控雨音計劃和欠款半年達到 6 位數，最終也是多次警告後，逼不得已才收回沒有結清款項的模型版權，在中國與海外共 12 個平台上公開販售。

而 1 月 7 日，雨音計畫工作室公開最新聲明寫下：「對不起」，提到已經在同日完成尾款共 6 萬人民幣的支付，確認作品版權已經完整歸還給原本的委託者和購買者，並且溝通先前平台下架商品，並向所有受影響的 VTuber 道歉，還附上了一張淘寶交易的紀錄截圖。

然而，該聲明被網友批評避重就輕，尤其是那些形象早就被賣出去數十份的 VTuber 損失，聲明中也沒有任何退款或補償方案。除了受害 VTuber 的質問，許多網友也留言表示：「這簡直是詐欺，支持提告」、「把別人的心血當垃圾賣，太誇張了」、「花幾萬塊結果買到淘寶貨，這誰能接受」、「轉包賺差價就算了，還欠繪師錢，吃相太難看」。也有網友呼籲，未來 VTuber 在委託模型製作時，應該祥簽訂詳更細的合約確認繪師和模型師身分，以免受騙上當。