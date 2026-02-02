花旗上修台灣經濟成長至5.5%

花旗以台灣去年第4季數據「優於預期」、科技出口強韌以及台美貿易協議等因素，將台灣2026年的國內生產毛額（GDP）成長預測大幅調升2.5個百分點至5.5%，並預測台灣央行將在今、明年底分別升息12.5個基點（半碼）。

花旗經濟學家雷智顏（Adrienne Lui）在2月1日發布的報告中，也將台灣2027年的成長預估上修至4%。

花旗指出：「儘管AI需求帶動了科技產業，但經濟仍呈現『K型化』發展，非AI或非科技產業依舊面臨挑戰。」花旗預期台灣政府將持續財政移轉支撐經濟，但產業間成長不均衡的情況仍將持續。

花旗也預測，台灣央行將在2026年12月與2027年12月，各把利率調升半碼，反映較佳的經濟成長前景，同時仍密切關注房市發展與經濟不均的風險。

台灣央行上次調整政策利率，已是2024年第1季，當時升息半碼，之後已連七季按兵不動。

