花旗木鐵道款喔熊組長扭蛋 新造型

參山處推出全新限定版造型喔熊組長公仔。 (參山處提供)

記者吳東興∕彰化報導

深受大小朋友喜愛的台灣觀光代言人「喔熊組長」又有新造型了！為迎接春天花季，交通部觀光署參山國家風景區管理處結合台灣好行「跑水求財線」，以彰化二水最受歡迎的花旗木美景為主題，推出全新限定版「花旗木鐵道造型」喔熊組長扭蛋，邀請民眾搭車賞花、順手把可愛喔熊帶回家。

參山處長曹忠猷指出，這款全新扭蛋設計靈感來自彰化二水每年三月底至四月中盛開的花旗木（又稱泰國櫻花），粉色花海搭配橘黑色塗裝的集集線列車，形成全台少見、深受攝影迷喜愛的經典畫面。設計團隊巧妙融合盛開花旗木、鐵道意象與喔熊組長可愛造型，打造兼具地方特色與春日氛圍的限定收藏。

活動期間，只要搭乘台灣好行跑水求財線，並完成車內滿意度問卷，即可前往高鐵彰化站、台鐵二水站旅客服務中心或員林客運竹山站兌換扭蛋機會一次，數量有限、送完為止更有機會扭中最大獎，價值六百元的跑水求財線路線套票，讓旅程驚喜再升級。