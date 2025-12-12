花旗看好2026台灣經濟前景 供應鏈佈局中東歐成企業新機遇

花旗（台灣）商業金融事業群與會計師事務所近日共同舉辦「2026 全球經濟趨勢前瞻論壇」，花旗對台灣未來的經濟前景保持樂觀，預期在科技出口持續暢旺與產業升級推動下，整體景氣可望延續成長趨勢。

花旗集團大中華經濟學家雷智顏表示，台灣在AI及半導體產業供應鏈的競爭力，在因應變局、調整全球布局各項，有相當優勢；她強調，不論未來局勢如何演變，考量接近美國市場、生產成本、區域貿易架構等因素，東協、墨西哥及歐盟等市場，仍是台灣企業因應貿易新體系、調整全球布局的重要市場。

隨著全球供應鏈重整與地緣政治局勢的演變，企業重新思考跨區域布局策略。除了深耕亞洲市場，如何進一步拓展連結歐洲的生產與銷售據點，成為企業布局的重要課題。歐洲與中東歐地區在能源轉型、產業回流與供應鏈多元化的帶動下，正逐漸成為全球新一輪投資熱區。

花旗捷克國際企業金融業務負責人Elisa Chen說：「目前歐洲各國積極推動核能與再生能源發展，包括捷克、匈牙利與羅馬尼亞均已啟動新一代核電建設。雖然德國經濟成長暫時放緩，但預期2026至2027年間仍可維持約1至2%的經濟成長。中東歐地區除具備成熟的製造基礎外，與歐盟市場零關稅、與美國貿易關稅影響相對有限，成為企業在全球供應鏈重組中分散風險、維持營運彈性的理想選擇。」

花旗（台灣）商業金融事業群負責人余苑菱表示，面對瞬息萬變的政經局勢，強化全球供應鏈韌性已成為企業的首要任務。針對不同產業供應鏈的需求，花旗除提供最即時的在地市場訊息及深入的市場分析，也具備跨國專業團隊人才，助客戶制定商業策略，因應跨國投資及營運的挑戰。

花旗中歐區負責人Munir Nanji強調，花旗在中東歐16個市場皆有提供服務，且在中東歐國家擁有高技能、專業的員工。在企業持續進駐中東歐的趨勢下，花旗透過歐洲與亞洲團隊的緊密合作，針對台灣企業客戶的需求提供全面的金融服務，協助跨境投資佈局。

