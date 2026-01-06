花期到2月！北市大溝溪花海綻放 紫紅花毯打造水紋意象

大溝溪畔冬季花海已悄然綻放，賞花期自即日起至2月初，台北市水利處推薦民眾利用假日前往大溝溪生態治水園區，漫步河畔欣賞繽紛花海交織而成的冬日美景，園區鄰近捷運與公車站點，交通便利。

大溝溪畔冬季花海已悄然綻放，賞花期自即日起至2026年2月初。（圖／台北市政府工務局水利工程處提供）

北市水利處表示，今年花海以「生態與水淵」的意象為主軸，以「水淵」的水紋意象為概念，在草地上呈現出如水流般流動、匯聚的圖騰，延展於綠坡之上。花種主要為一串紅、萬壽菊、矮牽牛、粉萼鼠尾草，色調選用紫色與紅色系的冬季草花，相互交織出繽紛的層次，帶來豐富的視覺效果，同時營造出自然、活潑的氛圍。

水利處河管科指出，除了美麗的水紋圖案妝點草坪外，園區周邊還有許多可愛的小動物與民眾共遊。走近可看見白鷺鷥穿梭在周邊草地與步道間、小兔子與小松鼠在花叢裡打招呼等，為整體景觀增添靈動趣味，成為民眾拍照的熱門亮點。

萬壽菊。（圖／台北市政府工務局水利工程處提供）

「希望透過花海與地景創作結合自然生態，打造適合闔家踏青、散心、拍照的優質休憩場域。」水利處表示，今年冬季的大溝溪畔展現出截然不同的活潑色彩，歡迎大家前來賞花、拍照、打卡，感受大溝溪花海的冬季魅力。

民眾可透過多種交通方式抵達大溝溪生態治水園區。搭乘公車可選擇247、267、284、630、677、紅2、紅31等路線至「大湖」站下車，或搭乘小3至「大湖國小站」下車；搭乘捷運則可由文山內湖線「大湖公園」1號出口出站；自行車族可使用YouBike 2.0大湖國小站、捷運大湖公園站或成功公園站；開車者則可停放於「大湖公園地下停車場」。

民眾可透過多種交通方式抵達大溝溪生態治水園區。（圖／台北市政府工務局水利工程處提供）

