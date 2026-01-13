《花木蘭》曲竟能助中獎？網傳神曲瘋傳 全家超商也跟進

大量網友實測回報「中獎神曲」靈驗，留言區宛如《花木蘭》還願大會。（圖／翻攝自IMDb）

隨著農曆新年將至，尾牙抽獎成為上班族最期待的盛事之一。近日網路上瘋傳一首「中獎神曲」，竟是來自迪士尼動畫《花木蘭》的插曲〈以妳為榮〉（Honor To Us All）。原本是描述家族榮耀的熱血歌曲，如今被封為尾牙最強BGM，不少網友實測回報戰果驚人：「播了一下午直接抽到iPhone」、「同桌開出三個三萬、一個八萬」；而全家便利商店也火速跟上熱潮，在官方 Threads 宣布「我們是第一家助攻你尾牙中獎的便利商店」，店內限定時段將播放這首歌曲，讓整場活動瞬間升級成另類「花家招財儀式」。

廣告 廣告

動畫插曲〈以妳為榮〉成尾牙熱門BGM，被網友封為「老祖宗保佑的中獎神曲」。（圖／翻攝自Threads）

這股風潮起源於一位網友在Threads分享，自己與同事在尾牙前連日狂播〈以妳為榮〉作為招財儀式，沒想到當天真的抽中大獎，他開玩笑稱「這是花家黑魔法」、「感謝列祖列宗保佑」。短短一則貼文瞬間引起大量跟風，成為年終尾牙話題焦點。

該貼文曝光後隨即引發大量留言，不少網友紛紛現身說法，分享自己的「好運戰績」。有人表示去年沒聽這首歌結果沒中獎，今年尾牙前播歌後抽中6千元紅包；也有網友說丈夫在尾牙前一小時不停播放同曲，結果當晚抽獎桌上出現多個大獎，自己更抱走8萬元獎金，還有人播了一下午直接抽到iPhone。留言區彷彿變身「中獎還願牆」，連不信的人也笑說「不信不行了」。

全家宣布加入「尾牙神曲集氣陣線」，限定時段播放《花木蘭》插曲〈以妳為榮〉，吸引民眾朝聖還願。（圖／翻攝自Threads）

雖然也有網友坦言「整桌只有我聽這首，結果我沒中」，但更多人表示，即使沒中獎，也成功炒熱氣氛、創造儀式感。此外，全家也加入「玄學戰線」，表示本週三至五的中午12:20、下午17:20，全台部分門市將播放英文版《Honor To Us All》，還幽默呼籲：「建議聽完買福袋，中獎記得來還願。」

對此，網友則嗨翻留言：「我要去錄起來聽」、「全家這波真的瘋成魔法便利商店」、「老祖宗真的顯靈了」、「不播不買喔」。雖然這波「尾牙神曲」風潮成效見仁見智，但無疑增添不少年末趣味與儀式感。從動畫歌曲變身求財BGM，讓不少上班族在緊張的抽獎前多了點歡樂與期待，也讓超商文化意外搭上玄學熱潮，網笑稱：「下一步該不會出花木蘭聯名福袋吧？」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

好市多假日塞爆！新竹人曝「1方法」找到車位 網驚：不要講出這秘技

醫院貼「我願意加班、病人在等你」文宣 醫護怒：高級情勒

在日本機場拿錯行李被報警！最慘恐「永久禁止入境」 網讚：本來就是犯罪