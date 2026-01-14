《花木蘭》神曲爆紅！聽完秒中獎 全家宣布不定期播放

最近正值歲末年終，各大企業相繼舉辦尾牙活動，去年就有網友分享「花家黑魔法」，尾牙前一直狂聽迪士尼動畫《花木蘭》中的一首歌，結果真的中大獎，然而最近全家便利商店也宣布，將會在店內不定期地播放這首歌，直呼：「全家小編就幫大家到這邊了。」

（示意圖／資料照）

去年歲末年終之際，有網友就在Threads分享，尾牙前一直和同事在聽迪士尼動畫《花木蘭》中的一首歌，結果真的中大獎，他也笑道：「花家黑魔法分享給大家，謝謝老祖宗保佑。」

而當時原PO所聽的歌曲就是《花木蘭》中的「以妳為榮」，花木蘭在影片裡唱著「老祖宗保佑我，千萬不要讓我失禮儀，為我家族爭取好光彩，家父會以我為榮」，其他人則跟著唱：「請將榮耀歸於她。」

最近又到了年末，這首歌又再次被拿出來討論，全家便利商店昨（13日）就宣布，「全家即日起，店內將會不定時播放中獎神曲《花家黑魔法》，全家小編就幫大家到這邊了。」

全家加碼透露，提醒聲音會依店舖實際播放設備為主，不過今天起至禮拜五，預計會於12時20分及17時20分播放。

