「花朵開口說話」感動全場！《奇蹟鳳仙花》金馬口碑爆衝

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本動畫《奇蹟鳳仙花》入選2025金馬影展，故事描繪今昔交織的時空，透過老人與花的對話，譜出一段關於愛情與救贖的旅程，放映後大受好評。

今釋出為年輕與年老的主角阿久津實配音的聲優小林薰與戶塚純貴錄製的影片，向台灣觀眾打招呼，希望觀眾能盡情享受《奇蹟鳳仙花》的動人物語。

滿島光、小林薰與戶塚純貴擔任聲優的《奇蹟鳳仙花》由CLAP工作室操刀動畫製作，是導演木下麥與編劇此元和津繼《奇巧計程車》之後再度攜手合作的原創故事。

廣告 廣告

故事敘述在一個孤獨的牢房裡，垂暮的老年囚犯虛弱地等待死神的緩步降臨，彌留之際，放置於病床旁的鳳仙花竟然開口說話，一句話喚醒了他深埋在內心深處的過往。

由於電影在金馬放映口碑不俗，片商決定在正式上映前一週，在北、中、南舉辦三場專門為女性觀眾舉辦的「女孩綻放場」免費特映會，詳細放映時間與各項施行細則與辦法請關注羚邦官方臉書。

《奇蹟鳳仙花》將於12月5日在台上映。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「遊戲鬼才」驚爆無法來台頒金馬 親筆寫信說原因

西島秀俊來了！桂綸鎂讚他像大樹 學操偶健身自豪「很健壯」

粿粿事業跌谷底！傳SWAG伸橄欖枝 平台回應曝光

獨家》羅唯仁引起台積人公憤 被他要求簡報部屬深感受騙

