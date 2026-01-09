花東出鏟的幸福 迴響熱烈

隨著新年氣息漸濃，正是與家人好友前往花東享受暖泉、洗滌身心的最佳時刻！由花東縱谷國家風景區管理處辦理的「花東出鏟的幸福」活動自推廣以來獲得熱烈迴響。

九日縱管處誠摯邀請旅客把握一至三月的黃金溫泉季，善用立榮航空優惠與旅宿專案造訪花東，不僅能享有超值行程，更有機會把東京來回機票、汽車與最新款iPhone帶回家！

縱管處為了活絡花東觀光，攜手產業夥伴將優惠再延長。原定去年底結束的立榮航空「台北－花蓮雙人來回機票三三九九元（不分平假日）」專案，特別延長優惠至一一五年二月底止。旅客可同步選購「旅宿一+一」優惠專案，旅館入住兩晚四九九九元或民宿兩晚三八○○元，結合機票與住宿的超值組合，是冬季旅遊的最划算選擇。此外，民眾只要在活動期間內前往花東合作店家消費（光復加碼活動則不限店家），即可參加專屬加碼抽獎，每月都有機會獲得最新的iPhone 17手機。活動最終總抽獎將於三月二日舉行，獎項更是包含Toyota Yaris Cross汽車、iPhone 17Pro Max、金豆及東京來回機票等豐富好禮。

此外，看到民眾熱情參與登錄，縱管處也溫馨提醒，為保障抽獎權益，旅客出發前請先至官網確認「合作店家名單」，消費時務必索取發票或收據（店家需具備統一編號並開立發票或收據），並於登錄時核對消費日期、金額及於表單選取正確店家，資訊不吻合者將喪失資格。

除了前述花東地區的專屬優惠，由觀光署指導、縱管處主辦的「永續環島大富翁」活動也將於一一五年一月十日登場，旅客只要在全台溫泉區合作旅宿入住消費，單筆滿一二○○元並使用多元支付（如LinePay、台灣Pay、Apple Pay等），將付款截圖上傳網站，即可參與月月抽東京機票與iPhone。前往花東旅程的遊客，若入住旅宿同時為上述兩項活動之合作店家，即可憑一筆消費同步參與兩項抽獎，為花東泡湯之旅增添雙重中獎機會。

縱管處處長許宗民表示，「花東出鏟的幸福」支持當地經濟，而「永續環島大富翁」推動無現金旅遊，兩者皆期望提升觀光品質的用心。誠摯邀請全台民眾規劃花東智慧泡湯之旅，無論是爭取花東限定大獎，或是參與全台同步的智慧泡湯抽獎，都能讓您驚喜滿滿，帶著幸福感回家。

更多活動詳情、合作旅宿名單及立榮機票專案訂購方式，請至活動官網查詢。