花東出「鏟」的幸福旅宿1+1幸福專案 暖心登場

歷經風雨洗禮的花東，正重新綻放屬於自己的溫柔光彩。為了感謝社會各界於地震及洪災後對花東的關懷與協助，花東縱谷國家風景區管理處攜手東區觀光圈East of Taiwan推出「花東出『鏟』的幸福！旅宿1+1幸福專案」及「花東出『鏟』的幸福！感恩有你！月月送」活動，邀請旅人趁著秋冬好時節，再次走進花東，用腳步感受山海之間的溫暖人情，重新體驗這片土地的笑容與力量。

「1+1幸福專案」以跨旅館或跨民宿的兩晚優惠組合為主打，讓旅客能彈性選擇住宿，輕鬆規劃花東旅程。活動自一一四年十一月一日起至一一五年二月二十八日止，推出兩種方案，旅館套裝兩人兩晚優惠價新台幣4,999元，民宿套裝兩人兩晚優惠價新台幣3,800元，立榮航空更加碼「出鏟回饋價」搭配住宿專安享台北-花蓮「雙人」來回機票3,399元(十二月底前，不分平假日)；有關各旅館適用日期與規範略有不同，旅客可於訂房前確認相關內容。若遇颱風、交通中斷等不可抗力因素，第二晚可於三個月內延期使用，設計貼心又具彈性。此外，部分配合業者更結合餐飲、體驗、文創與農特產品等加值內容，讓旅客以實惠價格享受高品質住宿與在地體驗，三天兩夜的總價值遠超售價，實實在在回饋前來花東的朋友。

為了讓旅程驚喜再升級，同步推出「花東出『鏟』的幸福！感恩有你！月月送」抽獎活動。活動期間自一一四年十一月一日至一一五年二月二十八日止，凡於東區觀光圈East of Taiwan合作業者（食、宿、遊、購、行）消費滿五百元，即可登錄發票參加抽獎；滿一千元可享雙倍中獎機會。每月均有住宿券、3C產品及花東大禮包等多項好禮；此外，於光復鄉消費的旅客，更可參加加碼抽獎，有機會獲得iPhone 17與台糖住宿券各一名。活動最終再加碼的「鏟出幸福獎」將送出Toyota Yaris Cross汽車、金豆及多項驚喜大獎，讓旅途幸福滿載，驚喜不斷。

花東的風景，有山林古道、有瀑布溫泉、有蝴蝶飛羽、有部落美食、有稻浪花海、有湛藍海洋，不僅是山與海的壯闊，更是人與人之間的溫度。這次活動不僅是一場優惠，更是一份誠摯的邀請──邀請大家再一次走進花東，看看綻放的山河與花田，來一趟花東忘憂行旅、享受花東純淨自然美好慢遊，感受這片土地最真誠的微笑。

更多活動詳情與合作業者名單，請持續關注花東縱谷國家風景區管理處官網及Facebook粉絲專頁，一起到花東走走，鏟出屬於您的幸福。

活動網頁：https://eastoftaiwanthankyou.com

花東縱谷國家風景區管理處官網：https://www.erv-nsa.gov.tw/