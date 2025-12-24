地方中心／趙永博 花蓮報導

花蓮縣催生全台第一座環保餐具清洗中心，將規劃提供東大門夜市餐具清洗使用。清洗中心原先被爆出定價不合理的問題，今年9月試營運後，參考多方意見重新制定價格，現在趁開幕期間祭出優惠價，希望吸引攤商踴躍使用。

環保志工賣力刷餐盤，這不是餐廳員工，而是全台第一座環保餐具清洗中心，23號在花蓮正式開幕，現場來了不少夜市攤商來參觀。從洗刷到包裝，一條龍服務，能提高使用便利性。清洗中心一口氣開兩條產線，擴大供給量。這間清洗中心造價可不低，總計花了1.45億，其中有1.3億來自花東基金，採OT委外經營，每個月經營費用，上看百萬。

環保志工在清洗環保餐具（圖／民視新聞）

花蓮縣長徐榛蔚：「那在整個這個園區其實，這個是我們的特搜訓練基地，以及我們的防災教育館園區，而這個切割出來在旁邊，未來會是我們防災教育的備援中心。」清洗中心位在特搜訓練中心、防災教育園區附近，未來將切割出防災教育備援中心，讓服務更完善。不過，花蓮不久前才剛遭遇風災，觀光客銳減、攤販生意受影響，實際需求還是未知數，環保局在試營運期間，將測試市場反應，再去微調價格及租借費用。

花東基金挹注九成預算 全台首座環保餐具清洗中心花蓮開張

環保局解說未來願景及目標（圖／民視新聞）

花蓮縣長徐榛蔚：「在明年我們的這個世界少年運動會，以及這個世界龍舟錦標賽俱樂部，我們在花蓮也會落實淨零碳排。」縣長徐榛蔚喊出，藉由明年多項大型運動賽事，都在花蓮舉辦的機會，結合觀光、運動及環保，落實淨零排放，也希望能提高清洗中心營運效能。









原文出處：花東基金挹注九成預算 全台首座環保餐具清洗中心花蓮開張

