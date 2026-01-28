花東縱谷交通疏導助 馬到成功 萬馬奔騰不塞車！

花東縱谷美麗的自然景觀與人文風貌，尤其空氣清新爽朗深受全國鄉親喜愛。(縱管處提供)

記者林中行／花蓮報導

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處二十八日表示，一一五年春節有九天連續假期，為讓遊客在連假期間能「快馬加鞭」避開車潮，享受優質旅遊，特別於官網建置「春節連假疏導專頁」，彙整各機關交通疏運資訊，並提供「二０二六年花東縱谷連續假期交通疏導路網圖」摺頁下載。

縱管處指出，今年將透過中華電信區域廣播簡訊，於重要公路節點預先提醒遊客注意路況，春節連假期間每日八點三時至十七點三十均有安排專人提供諮詢服務，讓遊客春節在花東旅遊享有安全、友善、貼心且便利的服務品質。

此外，為提供國人春節期間多元出遊選擇，縱管處也特別推薦二條旅遊路線，包括「潭岸夜觀～奇遇鯉魚潭生態一日遊」及「花東縱谷南段一日遊」。

這二條路線分別串遊鯉魚潭風景區、鳳林小鎮及林田山林業文化園區，以及臺東縣武陵綠色隧道、二層坪水橋、鹿野神社、中興崗哨、山里火車站等景點，適合春遊期間漫遊縱谷，深度體驗。

另於春節期間，花東縱谷轄內及周邊亦有多處亮點可供走訪，包括大農大富平地森林園區、二層坪水橋、富里鄉農會的「第七屆稻草藝術季-富里喵樂園」，皆為適合闔家走春的熱門去處。

活動方面則有花蓮縣政府自二月七日至三月八日間，於花蓮市日出大道所舉辦之「二０二六花蓮太平洋燈會」，歡迎遊客前往賞燈，感受濃厚年節氛圍。

縱管處長許宗民表示，今年春節假期有九天，全國民眾於新春佳節期間走訪花東縱谷，無論是花東縱谷美麗的自然景觀與人文風貌，尤其空氣清新爽朗，更可參與花東限定抽獎活動，皆能感受滿滿年節喜氣，期盼讓民眾春節走春「馬路順、旅程穩、心情好」，開心出遊、平安返家。