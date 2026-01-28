花東縱谷交通疏導 走春、旅遊不塞車

今年春節有九天連續假期，花東縱谷國家風景區管理處為讓遊客在連假期間能「快馬加鞭」避開車潮，享受優質旅遊，特別於官網建置「春節連假疏導專頁」，彙整各機關交通疏運資訊，並提供「二○二六年花東縱谷連續假期交通疏導路網圖」摺頁下載，亦於鯉魚潭、鶴岡、羅山、鹿野、卑南等遊客中心，以及及花東縱谷各大旅遊景點、火車站、警察局等地點提供紙本摺頁供遊客索取。

縱管處為讓服務「馬」上就到，將透過中華電信區域廣播簡訊，於重要公路節點預先提醒遊客注意路況；春節連假期間每日8:30~17:30均有安排專人提供諮詢服務，讓遊客春節在花東旅遊享有安全、友善、貼心且便利的服務品質。

廣告 廣告

為提供國人春節期間多元出遊選擇，縱管處也特別推薦二條旅遊路線，供遊客依自身旅遊步調自駕遊玩。「潭岸夜觀～奇遇鯉魚潭生態一日遊」及「花東縱谷南段一日遊」，兩者各分別串遊鯉魚潭風景區、鳳林小鎮及林田山林業文化園區，以及臺東縣武陵綠色隧道、二層坪水橋、鹿野神社、中興崗哨、山里火車站等景點，適合春遊期間漫遊縱谷，深度體驗。另於春節期間，花東縱谷轄內及周邊亦有多處亮點可供走訪，包括大農大富平地森林園區、二層坪水橋、富里鄉農會的「第七屆稻草藝術季-富里喵樂園」，皆為適合闔家走春的熱門去處；活動方面則有花蓮縣政府自二月七日至三月八日間，於花蓮市日出大道所舉辦之「二○二六花蓮太平洋燈會」，歡迎遊客前往賞燈，感受濃厚年節氛圍。

為落實國家「二○五○淨零排放」政策，縱管處積極於轄區重要節點建置公共充電樁，打造友善的綠色旅遊路網。目前「安通鐵馬驛站」及「羅山遊客中心」已各設置一樁二槍之240kW高功率快充設備，並自一一五年一月七日起以每度九元（全時段）費率開放使用。行駛台九線的電動車旅客可多加利用，透過高效能的電力補給，緩解長途旅遊的「里程焦慮」，讓低碳永續成為今年春節遊縱谷的新風尚。

縱管處目前正熱烈進行多項超值優惠與抽獎活動，提供遊客於花東旅遊期間多元參與及回饋機會。其中「花東出鏟的幸福」活動，鼓勵遊客走入花東在地店家消費，只要於活動期間內前往花東合作店家消費（光復地區另有消費加碼，且不限合作店家），即可參加專屬加碼抽獎，獎項包含Toyota Yaris Cross汽車、iPhone 17 Pro Max、金豆及東京來回機票等豐富好禮。

另同步進行的台灣好湯「永續環島大富翁」活動，結合「數位轉型」與「永續旅遊」概念，遊客只要在指定溫泉區消費並使用多元支付方式，即可參加抽獎，有機會抽中日本東京來回機票與最新款iPhone，鼓勵遊客在享受泡湯樂趣的同時，一起響應低碳無現金的永續旅遊新趨勢！