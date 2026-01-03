花東縱谷比花蓮市還冷！ 花縣消防局：4人無呼吸心跳送醫

冷氣團來襲花蓮海邊狂風大作，但海邊反而因為有溫暖洋流調節，今晨花蓮漁港最低溫仍有15度。(記者花孟璟攝)

〔記者花孟璟／花蓮報導〕入冬以來最強冷氣團來襲，不僅3000公尺以上山區持續降雪，平地也明顯感受降溫，氣象署資料顯示，花東縱谷昨夜至今天清晨平均低溫10度至11度，花蓮縣消防局統計，這波冷氣團來襲，統計從1日晚8點至昨晚8點，內科OHCA 案件共計4件，但患者是否因天冷OHCA需由醫師評定。

花蓮縣今年首波最強冷氣團，1千公尺以下最低溫出現在瑞穗林道測站，今晨6點4.4度，花東縱谷各鄉鎮溫度最冷11度，鯉魚潭上午6點測得10.7度，花蓮、吉安鄉因靠近海邊有溫暖的黑潮調節溫度，比縱谷高約2到3度，氣溫13度至14度，花蓮漁港測站測得氣溫還有15度。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄、台南罕見8度低溫！鄭明典：中南部要特別注意

入冬最強冷空氣籠罩！低溫下探7度 吳德榮：下一波挑戰「寒流」

19縣市低溫特報！明短暫回溫 下一波強烈冷氣團影響時間曝

真的好冷！今晨89個測站跌破10度 林得恩：再冷一整週

