花東縱谷的冬季儀式 在理想大地過一個只屬於你的聖誕與跨年

每到年末，人們總會想替這一年留下一個值得回憶的句點。若你正在尋找一個不喧鬧、卻充滿儀式感的地方，位於花東縱谷的理想大地渡假飯店，或許正是那個答案。

今年冬季，理想大地以「五大節慶亮點」為主軸，從12月中旬一路鋪陳至元旦，將聖誕、跨年與新年的期待，轉化成一場結合自然、音樂、美食與祝福的冬日旅程。這不只是一趟度假，而是一場屬於旅人的歲末儀式。

12月指定日住房專案以高CP值為出發點，提供旅人更彈性的行程安排與相對優惠的價格。(圖/花蓮理想大地渡假飯店提供)

亮點一｜12月指定日住房專案

高CP值入住，讓冬天慢下來

冬季的東海岸，有一種剛剛好的靜謐。理想大地推出的「12月指定日住房專案」，正是為了那些想遠離節奏、單純放鬆的旅人而設計。

專案僅於特定日期開放，以更親切的價格，讓旅人能自在規劃行程。不論是雙人靜旅，或是帶著家人放空幾日，都能在不擁擠的園區裡，搭乘河道遊船、欣賞異國風格建築，在晨光與山海之間，找回屬於冬天的緩慢步調。

理想大地-里拉餐廳推出「聖誕跨年海陸自助盛宴」，以經典節慶菜色結合花蓮在地食材，打造屬於冬日的味覺儀式。(圖/花蓮理想大地渡假飯店提供)

亮點二｜節慶限定餐飲

從火雞、牛排到紅酒，吃進一整桌冬日幸福

節慶的溫度，往往從餐桌開始。即日起至12月31日，理想大地里拉餐廳推出「聖誕跨年海陸自助盛宴」，以經典節慶料理結合花蓮在地食材，打造充滿儀式感的歲末饗宴。

餐檯上集結爐烤安格斯牛排、香料火雞、德國豬腳、壽豐南瓜湯與蔓越莓雞絲沙拉等主菜，甜點區則端出薑餅、木柴蛋糕、南瓜派等節慶必備款。再搭配西班牙紅酒買一送一優惠，無論是家庭聚餐或情侶約會，都能讓冬夜的幸福感層層堆疊。

此外，也同步推出節慶外帶選項，包含薑餅屋、潘那朵妮、節慶蛋糕與搭配紅酒的聖誕烤雞組合，讓節慶氛圍延續到飯店之外。

繼11月首次舉辦大獲好評後，「水岸有聲日」將於12月20日至21日再次登場。(圖/花蓮理想大地渡假飯店提供)

亮點三｜12/20–21 水岸有聲日

音樂與市集，為聖誕月揭開序曲

繼11月首度登場獲得好評後，「水岸有聲日」將於12月20日至21日回歸，成為理想大地聖誕季的第一個節奏。

運河畔化身為冬日聲音舞台，花蓮在地音樂人接力演出，旅人可以坐在草地上，聽音樂隨水流擴散。沿岸市集則匯集香氛、選物、甜點與職人手作，每一個攤位，都帶著花蓮特有的生活溫度。12月的冬天，在這裡不冷，因為音樂與人情已經先到。

理想大地將於聖誕節打造成一場節慶劇場，讓住客不只是觀看，更是參與其中。(圖/花蓮理想大地渡假飯店提供)

亮點四｜12/24–25 聖誕雙日慶典

從報佳音到遊行，把祝福唱進每個角落

理想大地的聖誕，不只是佈置，而是一場可以親身參與的節慶體驗。

12月24日平安夜，基甸會詩歌團隊與吉祥物熊貓潘雅，將穿梭大廳與餐廳報佳音，把祝福送進每張餐桌；夜晚10點，「晚安遊船詩歌版」由飯店同仁乘船輕唱，讓歌聲隨著河道，慢慢流進夜色。

12月25日聖誕正日，園區將舉行「聖誕天使遊行」，晚間湖畔則舉辦「交換禮物派對」，只要準備NT$300以上的禮物即可參加，現場還將送出薑餅屋等節慶好禮，為聖誕畫下溫暖又熱鬧的句點。

亮點五｜跨年夜與元旦

煙火、鼓聲與一株新年的綠意

12月31日晚間，跨年派對在音樂中揭開序幕，由駐唱樂團暖場，隨後原民舞團以鼓聲與舞蹈點燃氣氛。整晚穿插兩場賓果活動，最大獎項包含豪華客房平日住宿券，讓期待一路延續到倒數時刻。

午夜倒數後，煙火在生態島上空綻放，光影映照水面，成為旅人記憶中最難忘的年末畫面。

元旦當天，飯店更為每一間客房準備一株「新年綠樹苗」，象徵「元旦綠生機．馬年福來到」，為新的一年種下一份從自然出發的祝福。

為自己留一段不被打擾的年末時光，每年的最後一個月，總想為自己安排一段真正放鬆的旅程。

在理想大地，音樂、遊船、美食、煙火與一株小樹，串起了一場剛剛好的節慶儀式。

如果你也想用不同的方式迎接新的一年，或許，這趟花東縱谷的冬日旅程，正等著你出發。

更多資訊請參閲理想大地官網 https://pse.is/89ll9z