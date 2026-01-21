花東縱谷綠色旅遊！安通、羅山快充站啟用 全時段每度電9元

為解決花東縱谷電動車充電需求，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處（以下簡稱縱管處）於安通鐵馬驛站及羅山遊客中心啟用快充站，自今年1月7日起開放，打造低碳旅遊環境。

安通與羅山充電站的啟用，形同打通縱谷綠色旅遊的任督二脈，圖為羅山管理佔遊客中心。（圖／縱管處提供）

針對具備農遊樞紐地位的羅山遊客中心，以及擁有歷史文化意義的安通鐵馬驛站，縱管處已完成高規格240kW電動汽車快充樁建置。現場提供CCS1與CCS2規格，收費標準訂為全時段每度電9元，讓行駛台9線的民眾補電更便利。

富里鄉與玉里鎮位於花蓮南區，過去因高效能充電站不足，導致駕駛規劃長途行程受限。新設施啟用後，車輛僅需15至20分鐘即可補充200公里續航力，不僅掃除里程焦慮，更大幅提升旅遊規劃彈性，讓遊客能盡情暢遊花東縱谷。

安通鐵馬驛站也於1越7日啟用快充站。（圖／縱管處提供）

縱管處許宗民處長指出，過去電動車駕駛往往需在台東或花蓮市區充飽電才敢上路，途中更不敢隨意偏離主幹道。安通與羅山站點的啟用，形同打通縱谷綠色旅遊的任督二脈，鼓勵遊客深入探索支線景點，不再僅是匆匆經過。

為配合「2050淨零排放」政策及電動車普及趨勢，縱管處鎖定觀光遊憩據點建立示範性公共收費充電樁。目前的站點僅是起點，預計115年第2季將接續開放鳳林遊憩區及鯉魚潭潭南兩處場域，持續優化景區周邊充電環境。

民眾可撥打免付費服務專線0800-000115洽詢；此外，鶴岡、鯉魚潭、羅山及鹿野等管理站亦提供諮詢服務，協助遊客掌握最新充電資訊與旅遊路況。

縱管處充電樁據點。（圖／縱管處提供）

