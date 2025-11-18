花東縱谷×東海岸攜手 產官學共推跨域合作與體驗經濟

花東縱谷國家風景區管理處主辦的「東區觀光圈旅遊資源交流分享會」南區場次，將於十一月二十五日下午於臺東鹿野的「饗嚮星空」舉行，串聯花東縱谷與東部海岸兩管理處、在地公協會、花東縱谷觀光圈聯盟成員與東海岸業者等（見圖）。

目標透過對話、短講與現地體驗，凝聚區域願景、深化資源共享，推動花東觀光走向永續、國際化與智慧旅遊的新階段。會議預計開放人數六十人，以擴大橫向連結、共創聯盟效益。

交流分享會有別以往會議形式，以體驗及現地參與的方式進行，與會者自出發起即實際試用「共乘花東」創新數位服務平台前往會場，親身體驗共乘機制如何成為花東旅遊「最後一哩路」的交通解方。同場亦邀請雄獅旅遊與九日良田分享如何讓鐵道旅遊不只是交通工具的一環，還能透過品牌識別、車廂布置與服務儀式相互呼應創造獨一無二的花東旅遊品牌，每一個環節都是驚喜的體驗設計，串起鐵道風景、產地餐桌和職人工作室，創造旅客滿滿的記憶點。讓共乘加上精緻鐵道旅遊的低碳行程，一點都不是苦行僧，而是兼具美學與人文的感質體驗。

下半場活動由厚生、天來、饗嚮臺東、春一枝等四家茶園接力登場，透過與茶相關的互動體驗，增加遊客多元選擇及平台串連的經典示範，像是從宋代就流傳的點茶體驗、封茶體驗；有與當下年輕人最流行的花果茶拼配體驗、自己調出一款個性花果茶，以及手作水果大福，都將紅烏龍茶文化更加多采多姿。藉由平台化協作與創新移動服務，期望解決交通銜接痛點，促進旅客延長停留時間與提升消費效益。

縱管處表示，後續將持續與東部海岸國家風景區管理處及花東兩縣單位推動跨域整合，建立可複製的合作模型，強化花東觀光的韌性供給。