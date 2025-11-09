花東鐵路雙軌化計畫 力拼118年「關山-山里間」通車目標
[Newtalk新聞] 為提升花東地區鐵路運輸效率與穩定服務，交通部鐵道局推動「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」，交通部次長伍勝園昨日前往視察CB05標「關山(不含)至山里」土建及軌道工程，關注山里高架橋工程進度與施工困難性，期許工程如期於118年達成雙軌化階段通車目標。
該計畫主要將花蓮至知本間共112.6公里，佔全長69%的單軌路線雙軌化，沿線跨越多條斷層帶與主要河川，在花東地震頻繁以及氣候變遷颱風不斷的不利條件下，不管是設計或施工，都得全方位考量。且施工時既維持單線鐵路的正常營運，多數項目必須在夜間列車停駛時施作，施工困難度高。
CB05標路線全長約21.80公里，包括了橋梁、路工、軌道以及車站改善。山里高架橋全長1,779公尺，是全線第3長的高架橋，路線設計採截彎取直的方式，將轉彎半徑增大到1,200公尺，讓列車行駛速度能從時速80公里提升至130公里，減少軌道磨損，避過之前該區段不斷發生邊坡坍滑，造成多次嚴重災害的水保敏感區。
施工時則採取減少陡峭地形開挖，降低環境衝擊竹削護坡工法、上部結構採用支撐先進工法及就地支撐工法等多個工作面同步展開，大幅縮短施工時程，完工後將在橋下設置生態濕地設置，落實生態友善與低碳的理念。
伍勝園次長高度肯定工程團隊面對花東複雜地質與臨軌施工挑戰展現的專業與韌性，強調雙軌化是國家重大建設，須嚴格把關工程品質與施工安全，確保如期如質完工，提供花東地區更安全便捷的鐵路服務。
