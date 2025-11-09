花東鐵路雙軌化遇斷層、颱風挑戰 關山至山里段拚118年通車
花東地區鐵路仍有112.6公里屬單軌路線，導致交會或待避時延長車程，交通部鐵道局施作花東地區鐵路雙軌電氣化工程，交通部視察關注山里高架橋工程進度與施工困難性，須顧及斷層、颱風、臨軌等工程風險與困難，盼118年達成關山至山里間雙軌化階段通車目標。
花東鐵路雙軌電氣化主要是將花蓮至知本間共112.6公里，占全長69％的單軌路線雙軌化，計畫範圍涵蓋多個斷層帶、又跨越各個重大河流，在花東地震頻仍以及氣候變遷颱風不斷的不利條件下，不管是設計或施工，都得全方位考量，而且施工時又要維持既有單線鐵路的正常營運，諸多項目必須在夜間列車停駛時施作，施工困難度高。
交通部這次視察的CB05標路線全長約21.80公里，其工程內容包括了橋梁、路工、軌道以及車站改善。其中山里高架橋全長1779公尺，是全線第3長的高架橋，路線設計時採截彎取直方式，將轉彎半徑增大到1,200公尺，讓列車行駛速度能從時速80公里提升至130公里，並減少軌道磨損，也更藉以遠離避過了之前該區段不斷發生邊坡坍滑，造成多次嚴重災害的水保敏感區。
施工時則採取減少陡峭地形開挖，降低環境衝擊竹削護坡工法、上部結構採用支撐先進工法及就地支撐工法等多個工作面同步展開，大幅縮短施工時程，完工後將在橋下設置生態濕地設置，以符合生態友善與低碳的理念。
鐵道局提到，雙軌化施工，為維持鐵路營運，需進行軌道切換，因介面複雜、都相互影響，牽一髮動全身，本標工程共需5次軌道切換，共投入21套道岔。未來山里高架路段改線後，鹿野至山里初估可節省約2分鐘。
此外，花東地區共有8條斷層，包括米崙斷層、嶺頂斷層、瑞穗斷層、奇美斷層、玉里斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層，鐵道局說，均已考量地震影響因素（近斷層效應、斷層錯動量），設計3道防落橋機制，包含第一道防落長度／止震塊防落，第二道剪力鋼棒或盤式支承，及第三道防落拉桿。
針對花東鐵路雙軌電氣化工程困難，鐵道局指出，工區地處偏遠，備援替代機制比西部差，材料與機具運輸困難，且是臨軌作業，夜間施作工時占比51％，夜間作業出勤約9至10小時，實際可施作時間緊3至4小時，對工程人員來說精神壓力大且體力負荷重，工率僅為日間的二分之一或三分之一。另臨軌高風險區段路線長度占87％，設有多項安全措施，如電子輔助瞭望員等，確保施工安全。
鐵道局表示，每次颱風或豪雨來襲，事前防護與事後復原，都影響工程進度，未來跨河上構階段，安全風險更大，至今已經歷10次颱風豪雨影響施工，像鹿野溪橋和山里高架橋，「颱風來一次、淹一次，就要清理復原一次」。
交通部次長伍勝園高度肯定工程團隊面對複雜臨軌作業、花東艱鉅環境挑戰時所展現的專業與韌性，強調花東地區鐵路雙軌化是國家重大建設，與其他公路工程相較，風險度更高，期許鐵道局與施工團隊克服萬難、積極面對地質與環境挑戰，且務必嚴格把關工程品質與施工安全，特別是臨軌安全，以確保計畫能如期、如質、高效益地完成，早日為花東鄉親及所有旅客提供更安全、更便捷的鐵路服務。
針對整體花東鐵路雙軌電氣化進度，鐵道局說明，全線分6區施工，目前4區段發包施工中，餘2區段待修正計畫核定後辦理。鐵道局將在今年12月9日跨10日完成台東至康樂間西正線的切換，朝116年底第一階段台東至知本雙軌通車目標穩步前進，後續第二階段為「山里至關山」與「玉里至三民、瑞穗至光復」，預計118年12月完成，尚未發包的第三階段則包括「關山至東里」與「干城至壽豐」，預計119年12月完成。
其他人也在看
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 21 小時前
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 5 小時前
邪惡帝國砸276億毀了棒球 美媒：道奇改變了大聯盟
杉磯道奇隊狂灑5億鎂（約166億台幣）成功毀了棒球，MLB聯盟主席曼弗雷德（Rob Manfred）表示：「（道奇與藍鳥的世界大賽）絕對是這項運動，在整年中所獲得的最大收益。」太報 ・ 3 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 6 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
74歲「肥貓」鄭則仕暴瘦判若兩人！自曝「常常都在後悔」粉絲心疼
現年74歲的香港資深演員「胖貓」鄭則仕，過去以圓潤憨厚、帶有喜感的形象獲得觀眾喜愛，近日他在抖音分享近況，不僅人變得消瘦，滿臉皺紋、鬍鬚花白，神情充滿疲倦與過去大相徑庭。然而，他也在影片分享心得，直呼「我會後悔的」，引起粉絲們的擔憂。鏡報 ・ 6 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 23 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 1 天前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
陸女錄取新加坡航空「入職一天就被炒」 上網喊冤：只是在貴賓區拿了幾瓶水！
據新媒《8視界新聞網》報導，一名網名「可可醬」的中國籍女子在社交平台《小紅書》發文，爆料新加坡航空（Singapore Airlines）「光環下的冷漠真相」，並宣稱遭到該公司的「羞辱與騙局」。可可醬在文中表示，自己因為懷抱著空姐夢，又嚮往新加坡航空多年來始終在「全球最佳航...CTWANT ・ 20 小時前
半導體設備廠驚傳遭檢調搜索！公司發重訊證實：依法配合調查
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導從事研發、製造及銷售半導體封裝與測試製程相關設備的半導體設備廠印能科技，驚傳遭檢調搜索。公司今（8）日發重訊證實，檢...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 1 天前
吳彥祖結婚15年罕見放閃！ 網看呆：簡直共用一張臉
娛樂中心／林依蓉報導香港男神吳彥祖與名模妻子Lisa S.向來以低調恩愛聞名，結婚15年鮮少公開放閃。然而，吳彥祖近日竟在微博公開一張夫妻工作合照，照片中兩人相鄰而坐，正準備妝髮。這張難得一見的同框畫面發布後，立刻成為全網焦點。網友們驚訝發現，這對夫妻不僅顏值逆天，長相更是驚人相似，被譽為「最強夫妻臉」。民視 ・ 2 小時前