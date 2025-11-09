花東鐵路雙軌化遇斷層、颱風挑戰 關山至山里段拚118年通車

山里高架橋全長1779公尺，是全線第3長的高架橋，路線設計時採截彎取直方式，將轉彎半徑增大到1，200公尺，讓列車行駛速度能從時速80公里提升至130公里。（蔡明亘攝）

交通部視察關注工程進度與施工困難性。（蔡明亘攝）

花東地區鐵路仍有112.6公里屬單軌路線，導致交會或待避時延長車程，交通部鐵道局施作花東地區鐵路雙軌電氣化工程，交通部視察關注山里高架橋工程進度與施工困難性，須顧及斷層、颱風、臨軌等工程風險與困難，盼118年達成關山至山里間雙軌化階段通車目標。

花東鐵路雙軌電氣化主要是將花蓮至知本間共112.6公里，占全長69％的單軌路線雙軌化，計畫範圍涵蓋多個斷層帶、又跨越各個重大河流，在花東地震頻仍以及氣候變遷颱風不斷的不利條件下，不管是設計或施工，都得全方位考量，而且施工時又要維持既有單線鐵路的正常營運，諸多項目必須在夜間列車停駛時施作，施工困難度高。

交通部這次視察的CB05標路線全長約21.80公里，其工程內容包括了橋梁、路工、軌道以及車站改善。其中山里高架橋全長1779公尺，是全線第3長的高架橋，路線設計時採截彎取直方式，將轉彎半徑增大到1,200公尺，讓列車行駛速度能從時速80公里提升至130公里，並減少軌道磨損，也更藉以遠離避過了之前該區段不斷發生邊坡坍滑，造成多次嚴重災害的水保敏感區。

施工時則採取減少陡峭地形開挖，降低環境衝擊竹削護坡工法、上部結構採用支撐先進工法及就地支撐工法等多個工作面同步展開，大幅縮短施工時程，完工後將在橋下設置生態濕地設置，以符合生態友善與低碳的理念。

鐵道局提到，雙軌化施工，為維持鐵路營運，需進行軌道切換，因介面複雜、都相互影響，牽一髮動全身，本標工程共需5次軌道切換，共投入21套道岔。未來山里高架路段改線後，鹿野至山里初估可節省約2分鐘。

此外，花東地區共有8條斷層，包括米崙斷層、嶺頂斷層、瑞穗斷層、奇美斷層、玉里斷層、池上斷層、鹿野斷層、利吉斷層，鐵道局說，均已考量地震影響因素（近斷層效應、斷層錯動量），設計3道防落橋機制，包含第一道防落長度／止震塊防落，第二道剪力鋼棒或盤式支承，及第三道防落拉桿。

針對花東鐵路雙軌電氣化工程困難，鐵道局指出，工區地處偏遠，備援替代機制比西部差，材料與機具運輸困難，且是臨軌作業，夜間施作工時占比51％，夜間作業出勤約9至10小時，實際可施作時間緊3至4小時，對工程人員來說精神壓力大且體力負荷重，工率僅為日間的二分之一或三分之一。另臨軌高風險區段路線長度占87％，設有多項安全措施，如電子輔助瞭望員等，確保施工安全。

鐵道局表示，每次颱風或豪雨來襲，事前防護與事後復原，都影響工程進度，未來跨河上構階段，安全風險更大，至今已經歷10次颱風豪雨影響施工，像鹿野溪橋和山里高架橋，「颱風來一次、淹一次，就要清理復原一次」。

交通部次長伍勝園高度肯定工程團隊面對複雜臨軌作業、花東艱鉅環境挑戰時所展現的專業與韌性，強調花東地區鐵路雙軌化是國家重大建設，與其他公路工程相較，風險度更高，期許鐵道局與施工團隊克服萬難、積極面對地質與環境挑戰，且務必嚴格把關工程品質與施工安全，特別是臨軌安全，以確保計畫能如期、如質、高效益地完成，早日為花東鄉親及所有旅客提供更安全、更便捷的鐵路服務。

針對整體花東鐵路雙軌電氣化進度，鐵道局說明，全線分6區施工，目前4區段發包施工中，餘2區段待修正計畫核定後辦理。鐵道局將在今年12月9日跨10日完成台東至康樂間西正線的切換，朝116年底第一階段台東至知本雙軌通車目標穩步前進，後續第二階段為「山里至關山」與「玉里至三民、瑞穗至光復」，預計118年12月完成，尚未發包的第三階段則包括「關山至東里」與「干城至壽豐」，預計119年12月完成。

