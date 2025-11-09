花東鐵路雙軌計畫 關山至山里目標118年通車

（中央社記者黃巧雯台東9日電）交通部鐵道局推動花東地區鐵路雙軌電氣化計畫，解決列車交會瓶頸，以提升列車調度靈活與路線容量。鐵道局表示，目標118年關山至山里間雙軌化通車。

為提升花東地區鐵路運輸效率、運能及維持穩定運輸服務，鐵道局推動「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」，將花蓮至知本間共112.6公里、占全長69%的單軌路線雙軌化，全線分成6區段施工，目前4區段已發包施工中，其餘2區段待修正計畫核定後辦理。

鐵道局東部工程分局第一工務段段長陳德煥表示，這項計畫主要因應花東地區不斷增加的運輸需求，積極改善鐵道效能，並具有3大效益，即雙線運轉以降低延誤衝擊、提升事故容受力且維持穩定運輸服務、擴充運能以滿足區內與聯外運輸需求。

不過，花東地區鐵路雙軌電氣化計畫範圍涵蓋多個斷層帶，且跨越重大河流。陳德煥指出，花東地區共8條斷層，工程已考量地震影響因素，設計3道防落橋機制。

針對CB05標關山（不含）至山里土建及軌道工程，鐵道局說明，路線全長約21.80公里，其工程內容包括橋梁、路工、軌道以及車站改善，其中位於鹿野溪及山里車站間的山里高架橋全長1779公尺，是全線第3長的高架橋。

陳德煥指出，上述路線設計時以截彎取直的方式，將轉彎半徑增大到1200公尺，除了讓列車行駛速度能從時速80公里提升至130公里，也可藉此遠離水保敏感區以及高風險邊坡滑動區約30至100公尺不等距離。

陳德煥表示，鐵路雙軌化有其急迫性。他提到，台鐵1列新自強號今年9月行駛於山里至鹿野間遭落石撞擊，因此台鐵也相當期盼工程能盡快完工。

至於提升行車速度的效益，陳德煥表示，以鹿野至山里為例，未來行車速度可節省約2分鐘。

有關花東鐵路雙軌電氣化計畫時程表，鐵道局表示，目標116年底台東至知本雙軌通車，其餘路段朝118年、119年分階段通車目標邁進，其中關山至山里間雙軌化，期許能在118年完成通車。（編輯：管中維）1141109