花東雙軌計畫山里高架橋工程 提升火車車速、增加路線容量

鐵道局進行東部鐵路雙軌化工程，以高架橋避開關山至山里間之地質敏感帶。（鐵道局提供）

記者傅希堯／台北報導

東部鐵路日前發生落石砸車事件，鐵道局八日指出，為避免類案再度發生，進行東部鐵路雙軌化同時，在關山至山里段，調整路線並採高架橋通過邊坡滑動風險區，完工後提升火車車速至時速一三０公里，並可增加每小時開行四次列車。

鐵道局指出，花東雙軌化工程是由花蓮知本之間，長度達一一二點六公里鐵路之單軌路線雙軌化，計畫範圍涵蓋多個斷層帶、又跨越各個重大河流，在花東地震頻仍以及氣候變遷颱風不斷的不利條件下，不管是設計或施工，都得全方位考量，而且施工時又要維持既有單線鐵路的正常營運，諸多項目必須在夜間列車停駛時施作，施工困難度高。

廣告 廣告

東部鐵路關山至山里間高架橋正進行施作，預定一一六年底前可完工啟用。（記者傅希堯攝）

其中，關山至山里段全長約二十一點八公里，其工程內容包括了橋梁、路工、軌道以及車站改善。而山里高架橋全長一七七九公尺，是全線第三長的高架橋，路線設計時以截彎取直的方式，將轉彎半徑增大到一二００公尺，讓列車行駛速度能從時速八十公里提升至一三０公里，更可遠離避過了之前該區段不斷發生邊坡坍滑，造成多次嚴重災害的水保敏感區。

鐵道局表示，施工採取減少陡峭地形開挖，降低環境衝擊竹削護坡工法、上部結構採用支撐先進工法及就地支撐工法等多個工作面同步展開，大幅縮短施工時程，完工後將在橋下設置生態濕地設置，以符合生態友善與低碳的理念。

交通部次長伍勝園表示，花東地區鐵路雙軌化是國家重大建設，與其他公路工程相較，風險度更高，鐵道局與施工團克服艱鉅環境挑戰時所展現的專業與韌性，確保計畫能如期、如質、高效益地完成，早日為花東鄉親及所有旅客提供更安全、更便捷的鐵路服務。