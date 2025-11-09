花東雙軌計畫「山里高架橋」工程拼118年完成！列車行駛速度大幅增加、預估一小時增四趟次

為提升花東地區鐵路運輸效率、運能及維持穩定運輸服務，交通部鐵道局刻正推動「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」，交通部次長伍勝園昨（8）日前往視察該計畫CB05標關山(不含)至山里土建及軌道工程，該計畫預計118年完工，預估讓列車行駛速度增加至130公里，台鐵一小時能增加四班趟次。

本計畫主要是將花蓮-知本間共112.6公里，佔全長69%的單軌路線雙軌化，計畫範圍涵蓋多個斷層帶、又跨越各個重大河流，在花東地震頻仍以及氣候變遷颱風不斷的不利條件下，不管是設計或施工，都得全方位考量，而且施工時又要維持既有單線鐵路的正常營運，諸多項目必須在夜間列車停駛時施作，施工困難度高。

CB05標路線全長約21.80公里，其工程內容包括了橋梁、路工、軌道以及車站改善。其中山里高架橋全長1,779公尺，是全線第3長的高架橋，路線設計時以截彎取直的方式，將轉彎半徑增大到1,200公尺，讓列車行駛速度能從時速80公里提升至130公里，並減少軌道磨損，也更藉以遠離避過了之前該區段不斷發生邊坡坍滑，造成多次嚴重災害的水保敏感區。

施工時則採取減少陡峭地形開挖，降低環境衝擊竹削護坡工法、上部結構採用支撐先進工法及就地支撐工法等多個工作面同步展開，大幅縮短施工時程，完工後將在橋下設置生態濕地設置，以符合生態友善與低碳的理念。

伍勝園表示，肯定工程團隊面對複雜臨軌作業、花東艱鉅環境挑戰時所展現的專業與韌性，強調花東地區鐵路雙軌化是國家重大建設，與其他公路工程相較，風險度更高，期許鐵道局與施工團隊克服萬難、積極面對地質與環境挑戰，且務必嚴格把關工程品質與施工安全，特別是臨軌安全，以確保計畫能如期、如質、高效益地完成，早日為花東鄉親及所有旅客提供更安全、更便捷的鐵路服務。

伍勝園並說，工程完成後避開高風險邊坡，對安全改善很多，而該路線原先有多個曲線，如今線型的轉彎半徑增加至1200公尺，之後維修成本會降低不少。

鐵道局則說，工程完成後，預估台鐵一個小時能增加四班以上的趟次，但也要看台鐵調度、營運能力。

值得注意的是，關山至山里這段工程，原先預計116年完成，但因為發包延宕、地震、風災等因素影響，延後至118年完工。

