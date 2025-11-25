花東一家親 臺東縣府跨縣救災展現團隊力量

饒慶玲（中）特別宴請前往花蓮救災的臺東超人。（圖：臺東縣政府提供）

花蓮光復鄉於九月底因馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，導致嚴重淹水災情。臺東縣政府秉持「同島一命」的精神，跨局處與鄉鎮市公所迅速動員，派出超過二百位夥伴前往支援救災與重建。縣府25日舉辦「臺東超人光榮歸隊—感恩餐會」，縣長饒慶鈴向所有投入救援與復原工作的「臺東超人」表達誠摯感謝與最高敬意。

饒慶鈴指出，災情發生後，縣府立即整合消防局、義消、台灣國際緊急救難協會及台東縣水中運動訓練協會，第一時間投入搜救與災民撤離。環保局與各公所清潔隊則派出專業人員及抓斗車、清溝車、灑水車協助環境整理；社會處與原民處社工進行災民需求調查與心理關懷；民政處替代役也協助搬運物資與整理環境，展現高度團結與效率。

饒慶玲說，感謝所有臺東超人的努力，有你們真好！（圖：臺東縣政府提供）

她特別感謝跨局處、九個鄉鎮市公所，共同出動二百餘人、十八台車輛、七艘船艇、一台無人機及三十五輛環保機具，全力投入救災與復原。這些行動不僅展現專業與默契，更傳遞臺東團隊的溫度與力量。

饒慶鈴強調：「感謝所有臺東超人的努力，有你們真好！」她表示，此次行動象徵「花東一家親」的深厚情誼，也再次證明臺東是一支值得驕傲、最可靠的團隊。（梁國榮報導）