花東「林業活歷史」愛情長跑72年 余相清、余鍾菊妹獲白金婚表揚

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/台東報導】在臺東縣政府今（10）日舉辦的115年度金鑽婚表揚活動中，來自臺東市、結縭72年的余相清與余鍾菊妹夫婦，成為全場矚目的白金婚代表之一。這對攜手走過超過七十年歲月的夫妻，不僅見證臺灣社會的發展與變遷，更寫下一段愛情、家庭與奉獻交織的人生傳奇。

臺東市長陳銘風日前親赴余相清與余鍾菊妹夫婦家中致贈祝福，感謝兩人以相守一生的愛情故事，成為地方典範。（圖／臺東市公所提供，2026.06.10）

高齡97歲身形硬朗、老而齒不豁的余相清先生被譽為「東部林業活歷史」。出生於1930年的他，幼年隨家人從桃園中壢遷居花蓮鳳林，在艱苦年代中成長。戰後憑藉勤奮向學的精神考入花蓮農業職業學校，畢業後通過考試進入林務體系服務，先後於臺東山林管理所、關山林區管理處及臺東林區管理處任職，歷任工作站主任、造林課長及秘書等職務，將一個青春奉獻給臺灣東部的山林與土地。

廣告 廣告

在交通不便、物資缺乏的年代，余相清經常騎著腳踏車深入山區進行測量、造林與巡護工作，足跡遍及成功、關山、鹿野、知本等地區。數十年來，他見證臺灣林業從開發利用到永續保育的重要轉型，也親身參與東部森林資源建設與發展，成為戰後東臺灣林業發展的重要見證者。

年輕時的余相清與余鍾菊妹甜蜜AI填色合影。從開墾歲月到白首偕老，兩人攜手走過72個寒暑，共同寫下臺東最動人的白金婚傳奇。（圖／民眾提供，2026.06.10）

然而，在余相清先生輝煌的人生背後，始終有一位默默支持他的最佳夥伴——妻子余鍾菊妹女士。兩人於1954年結婚，攜手走過72個寒暑，歷經臺灣社會動盪、經濟起飛以及家庭成長的每個階段。無論是工作調派、養育子女，還是面對生活挑戰，夫妻始終相互扶持、同甘共苦，用歲月寫下最真摯的愛情故事。

此次接受臺東縣政府白金婚表揚，對余相清夫婦而言，不只是婚姻里程碑的見證，更象徵一段跨越世代的幸福傳承。余相清先生的人生，不僅是一部東部林業發展史，更是一堂關於責任、堅持與家庭價值的人生課程。

臺東副縣長王志輝、議長吳秀華及市長陳銘風共同舉杯祝賀白金婚伉儷，象徵幸福長久、情誼永續。（圖／臺東縣政府提供，2026.06.10）

臺東縣政府表示，余相清與余鍾菊妹夫婦攜手超過七十二年，不僅展現婚姻最珍貴的承諾，也見證了臺灣從農業社會走向現代化的歷史軌跡。他們的故事，正是「執子之手、與子偕老」最動人的寫照。今年共有50對由各鄉鎮市推薦結縭半世紀以上的夫妻接受表揚，其中包括白金婚(結婚70年)5對，鑽石婚(結婚60年)17對，金婚(結婚50年)28對。這些長輩們相守相伴、同甘共苦的精神，是現代社會的最佳典範。

從少年開墾荒地，到守護山林一甲子；從青春相守，到白首同心。余相清與余鍾菊妹夫婦用一生詮釋了愛情、親情與奉獻的真義，也成為臺東最美麗的人生風景。