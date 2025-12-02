花枝招展米食創意體驗 全國稻米達人獲獎米行銷推廣

全國稻米達人獲獎米行銷推廣，宜蘭縣共有四位優秀稻農脫穎而出。宜蘭縣農會特別在「鮮饗宜蘭農舖」舉辦「花枝招展米食創意體驗活動」，透過創意米食料理，邀請民眾品嚐宜蘭在地好米的獨特風味，並持續強化宜蘭米食文化的推廣與品牌形象。（圖：宜蘭縣農會提供）

▲全國稻米達人獲獎米行銷推廣，宜蘭縣共有四位優秀稻農脫穎而出。宜蘭縣農會特別在「鮮饗宜蘭農舖」舉辦「花枝招展米食創意體驗活動」，透過創意米食料理，邀請民眾品嚐宜蘭在地好米的獨特風味，並持續強化宜蘭米食文化的推廣與品牌形象。（圖：宜蘭縣農會提供）

一一四年臺灣稻米達人選拔全國賽日前公布結果，今年報名情況盛況空前，來自全國四十七個鄉鎮、七六八位專業稻農參賽，歷經層層初選及激烈評比後，最終共有七十五位農友晉級全國決賽，香米組四十四位、非香米組三十一位。其中，宜蘭縣共有四位優秀稻農脫穎而出，在全國舞台上展現宜蘭好米的卓越品質與競爭力。此次宜蘭縣獲獎名單：香米組銅牌：冬山鄉馬啟亮、佳作：五結鄉方福在，非香米組銅牌：三星鄉鄭于萱、佳作：宜蘭市葉錫濱。 為推廣獲獎農友用心栽培的優質好米，宜蘭縣農會特別於今（二)日在「鮮饗宜蘭農舖」舉辦「花枝招展米食創意體驗活動」，透過創意米食料理，邀請民眾品嚐宜蘭在地好米的獨特風味，並持續強化宜蘭米食文化的推廣與品牌形象。

宜蘭縣農會表示，此於獲獎的四位農友中，有深耕稻作多年的常勝軍，也有冉冉升起的青年新秀，皆以專業技術與用心栽培打造出「宜蘭好米」的優異品質。農會呼籲消費者踴躍支持在地好米，以實際行動支持宜蘭稻米產業的永續發展。

另縣府農業處也指出，宜蘭縣水稻採一年一期作，得天獨厚的蘭陽平原好山好水，孕育出顆粒飽滿、晶瑩剔透的優質宜蘭米，品質備受肯定。為推廣宜蘭嚴選米品牌，自一O七年起辦理宜蘭嚴選優質米競賽，迄今已邁入第八年，農友參賽踴躍且好評不斷，縣府將持續推廣「宜蘭嚴選米」品牌，提升宜蘭米知名度，並透過建立安全品牌形象、推動認證標章、加強行銷推廣，將宜蘭米打造成最安全、最美味的頂級好米。

冬山鄉馬啟亮自十五歲起追隨父親務農，以嚴謹態度做好田間管理，連續七年蟬聯冬山鄉鄉鎮賽冠軍，並創立「真亮米」品牌。獲獎經歷包括：一O八-一一四年稻米達人鄉鎮賽八屆冠軍，一O八、一一一年宜蘭嚴選米冠軍，一一一年全國稻米達人台灣好米組亞軍，一一二年全國稻米達人十大好米，一一三年全國稻米達人銀牌，一一四年全國稻米達人香米組銅牌，實力備受肯定。

五結鄉方福在十四歲隨父親學習插秧，相信「好米能獲得市場肯定」，以感恩心細心守護稻田並創立「雪福米」品牌，透過契作與網路行銷推廣宜蘭好米成績亮眼，獲獎經歷包括：一O八-一一四年間五結鄉農會稻米評鑑三屆第一名、一屆第二名、一屆第三名，宜蘭嚴選優質米競賽多項殊榮優選、人氣獎等，一一四年全國稻米達人選拔香米組佳作。

三星鄉鄭于萱投入稻作僅數年的，在先生與農會輔導下迅速掌握秧距調整、分批施肥與收割時機等技術。今年首次參加比賽即大放異彩，獲得一一四年三星鄉稻米比賽非香米組冠軍，一一四年全國稻米達人選拔非香米組銅牌。她以年輕青農之姿展現亮眼潛力，成為宜蘭稻作的新生代典範。

宜蘭市葉錫濱以專注細節的職人精神投入稻作，從土壤肥力到施肥調整皆親力親為，並以「淨好米」品牌推廣宜蘭優質好米。他曾獲一O四-一一四年宜蘭市稻米比賽六屆冠軍，一O四年全國名米冠軍，一O七年宜蘭嚴選優質米亞軍，一一三年全國稻米達人賽非香米組前十名，一一四年全國稻米達人選拔非香米組佳作。